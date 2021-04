Studenci ASP stworzyli buty dla marek CCC

Grupa CCC we współpracy z łódzką Akademią Sztuk Pięknych wybrała zwycięzców pierwszej edycji konkursu dla studentów „Zaprojektuj kolekcję dla CCC”. Weronika Surdacka, Filip Kozak oraz Joanna Wilczyńska z łódzkiej ASP stworzyli kolekcje dla marek własnych CCC: Lasocki, Jenny Fairy i Sprandi. Poza nagrodą pieniężną, otrzymali oni także możliwość odbycia stażu w Dziale Kreacji Grupy CCC, a firma planuje wyprodukować i wprowadzić do sprzedaży jedną z wybranych kolekcji.



Konkurs „Zaprojektuj kolekcję dla CCC” został skierowany do uczelni prowadzących kierunki o profilu artystycznymi. Tematami przewodnimi były: „Be Fashion – Be Trendy – Be Eco” oraz „Fashion w świecie post-pandemic”. W ramach konkursu należało przygotować – moodboard ilustrujący ideę koncepcji, projekt co najmniej pięciu modeli obuwia i co najmniej trzech modeli toreb, a także załączyć opis techniczny dwóch wybranych przez autora modeli.





CCC S.A. obecna jest w 30 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w ponad 1 000 sklepów stacjonarnych o łącznej powierzchni ok. 685 tys. m2, a w 17 poprzez kanał online. Grupa CCC posiada łącznie 70 platform online w całej Europie (eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi), sprzedaje ponad 52 mln par butów rocznie i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.