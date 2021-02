Styczeń w handlu: Amazon wchodzi do Polski, rząd uwalnia handel w galeriach

Ruszają galerie w reżimie sanitarnym, Amazon wchodzi do Polski

Pod koniec stycznia po wielu naciskach ze strony organizacji branżowych i przedsiębiorców, rząd zdecydował, ze 1 lutego ruszą sklepy w galeriach handlowych. Żegnamy się także z szeroko krytykowanymi godzinami dla seniorów. Niemniej ważną wiadomością dla rynku było ogłoszenie, że Amazon wkrótce rozpocznie działalność w naszym kraju.

Amazon wchodzi do Polski

Amazon ogłosił rozpoczęcie prac nad uruchomieniem w Polsce Amazon.pl. Od 27 stycznia br. przedsiębiorcy, planujący sprzedaż za pośrednictwem Amazon w Polsce oraz globalnie, mogą rejestrować swoje konta po polsku na sell.amazon.pl w ramach przygotowań do premiery serwisu. Panel sprzedawcy Seller Central Polska jest już dostępny.

Zbliżająca się premiera Amazon.pl zapewni więc polskim przedsiębiorcom możliwość dotarcia do ponad 300 milionów klientów Amazona na całym świecie, w ponad 200 krajach i terytoriach. Obecnie za pośrednictwem Amazon sprzedaje globalnie 1,7 mln małych i średnich firm.

Nowy rok, nowe przepisy

Nowa stawka płacy minimalnej, sprawozdania dot. zatorów płatniczych i praktyk płatniczych - to najważniejsze regulacje wchodzące w życie wraz z początkiem 2021 roku.1 stycznia weszły również w życie przepisy nowelizacji kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta przyznające przedsiębiorcom prawa konsumentów w relacjach z innymi przedsiębiorcami. To oznacza, że każda osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mimo że jest przedsiębiorcą, w określonych sytuacjach będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów.

Rząd otwiera galerie, koniec z godzinami dla seniorów

1 lutego, sklepy w galeriach mogą zostać otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Przypomnijmy, że placówki handlowe działające na terenie galerii i centrów handlowych były zamykane już trzy razy. Nadal „zamrożona” jest gastronomia. Rząd zdecydował również o zniesieniu godzin dla seniorów.

Biedronka na fali

Sprzedaż w sklepach Biedronki wzrosła w 2020 roku do 13,47 mld euro, co oznacza wzrost rdr w euro o 6,7 proc., a w walucie lokalnej o 10,4 proc. Sprzedaż porównywalna LFL zwiększyła się o 7,1 proc. - poinformował Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, we wstępnych danych.

W samym czwartym kwartale 2020 r. sprzedaż Biedronki wyniosła 3,56 mld euro, co oznacza wzrost rdr w tej walucie o 5,1 proc., a w walucie lokalnej o 10,4 proc. Wzrost sprzedaży porównywalnej LFL wyniósł w tym okresie 6,9 proc.



Sprzedaż Biedronki stanowiła w 2020 roku 69,8 proc. ogółu przychodów portugalskiej grupy, które wyniosły w tym okresie 19,29 mld euro (wzrost rdr o 3,5 proc.). W 2020 roku Biedronka utrzymała zakładany poziom ekspansji i otworzyła 129 sklepów. Netto sieć Biedronki powiększyła się o 113 sklepów i liczyła na koniec roku 3.115 placówek.

Końcówka Tesco w Europie Centralnej