Styczeń w handlu: Shopee wychodzi z Polski, CVC ma plan na Żabkę, UOKiK kontroluje i nakłada kary

Shopee żegna się z Polską

13 stycznia 2023 roku był ostatnim dniem składania zamówień na platformie Shopee w Polsce. Firma zaskoczyła rynek informacją o wycofaniu się z naszego kraju.

- Staramy się koncentrować na najbardziej obiecujących dostępnych dla nas możliwościach rozwoju. Biorąc to pod uwagę, a także fakt utrzymującej się znacznej niepewności makroekonomicznej tego regionu, która zaburza ocenę możliwości rozwoju w perspektywie długofalowej, zdecydowaliśmy się na zakończenie naszej działalności w Polsce. Zamierzamy skoncentrować się na rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej, na których osiągnęliśmy już dużą skalę działania i gdzie widzimy dla Shopee silny długoterminowy potencjał wzrostu. W okresie przejściowym skupimy się w Polsce na wspieraniu lokalnej społeczności sprzedawców i kupujących, a także członków lokalnego zespołu naszej firmy - podała spółka.

Żabka na zagranicznej giełdzie?

Spółka odpowiedzialna za sieć sklepów Żabka może wejść na giełdę, ale niekoniecznie w Warszawie. To preferowany scenariusz na wyjście z inwestycji przez właściciela.

- Preferowanym scenariuszem wyjścia funduszu CVC Capital Partners z inwestycji w sieć sklepów Żabka jest giełda - poinformował w Davos Krzysztof Krawczyk, partner CVC. Dodał, że może to być warszawski parkiet, ale nie wyklucza zagranicznej giełdy.

- Żabka ma przed sobą dekadę rozwoju. Możemy myśleć o wyjściu z tej inwestycji, ale dużo zależy od kondycji rynków finansowych. Ta spółka jest stworzona dla giełdy - powiedział Krawczyk.

Przyznał, że w obecnej sytuacji geopolitycznej rynki kapitałowe zamarły i CVC czeka na poprawę sytuacji.

Ruszają kontrole Inspekcji Handlowej w Biedronce, Żabce, Dino, Kauflandzie, Lidlu, Netto

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy wynikające z dyrektywy Omnibus, które wzmacniają ochronę konsumentów. Najważniejsze z nich to wymóg transparentnego informowania o obniżkach cen, jasne zasady plasowania ofert w wynikach wyszukiwania czy zakaz sugerowania, że publikowane opinie konsumenckie są prawdziwe, jeśli przedsiębiorca nie wdrożył mechanizmów zabezpieczających ich wiarygodność.

- Od początku monitorujemy praktyki dotyczące wdrożenia nowych przepisów. Widzimy już, że nie wszyscy przedsiębiorcy się do nich dostosowali. Wspólnie z Inspekcją Handlową zadbamy, aby prawo było przestrzegane – z korzyścią dla konsumentów. Rozpoczynamy kontrole w sieciach handlowych, wystąpiliśmy także o wyjaśnienia do około 40 przedsiębiorców z branży e-commerce, w planach są dalsze kontrole w sklepach stacjonarnych – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Sroga kara dla firmy Karcher

Karcher został ukarany przez UOKiK. Wydana decyzja dotyczy działającej na terenie Polski spółki Karcher, należącej do grupy kapitałowej produkującej urządzenia czyszczące. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że od końca lat 90. przedsiębiorca w porozumieniu ze swoimi dystrybutorami ustalał minimalne i sztywne ceny detaliczne produktów.Do 2005 roku spółka narzucała swoim sieciom sprzedaży ceny produktów zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i w internecie. Po roku 2005 ustalane były głównie ceny w sklepach internetowych.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na spółkę Karcher 26 mln zł kary. Kara byłaby znacząco wyższa, jednak przedsiębiorca skorzystał z programu łagodzenia kar leniency.

Poznaliśmy przychody Biedronki i Grupy Muszkieterów

Przychody Biedronki w 2022 roku wyniosły 17,6 mld euro, co oznacza wzrost rdr o 20,9 proc. i wzrost LfL o 20,6 proc. W IV kwartale przychody były wyższe o 24,1 proc. rdr, osiągając poziom 4,9 mld euro. W minionym roku Biedronka otworzyła 157 nowych sklepów (145 netto), więcej niż zakładano. Cały rok zamknęła liczbą 3395 placówek.

Przychody całej grupy Jeronimo Martins wyniosły w 2022 roku 25,4 mld euro (wzrost o 21,5 proc. rdr), a w IV kwartale prawie 7 mld euro (wzrost o 23 proc. rdr).

Z kolei obrót zrealizowany w ubiegłym roku przez zrzeszone w ramach Grupy Muszkieterów supermarkety Intermarché i Bricomarché wyniósł 9,8 mld zł, co przełożyło się na 11,5 proc. wzrost rok do roku.Sieć Intermarché bez udziału sprzedaży paliw zwiększyła obrót o pół mld zł, osiągając wzrost na stałej bazie sklepów (LFL) o blisko 13,5 proc. Wraz ze stacjami paliw, przychody Intermarché urosły o ponad 700 mln złotych i przekroczyły próg 6 mld zł obrotu.

Fala zwolnień w technologicznych spółkach

OLX planuje zmniejszyć liczbę zatrudnionych pracowników.

- Mogę potwierdzić, że w obliczu obecnej sytuacji makroekonomicznej, Grupa OLX Sp. z o.o. podjęła decyzję o redukcji zatrudnienia, nie są to jednak zwolnienia grupowe - powiedziała nam Paulina Musielak-Rezmer, PR Lead w Grupie OLX.

Tymczasem Naspers, właściciel OLX ogłosił, że musi dostosować zatrudnienie do obecnych warunków i wzmocnić strukturę kosztową. Może to oznaczać zwolnienie nawet 30 proc. załogi na świecie. Koncern w różnych spółkach zatrudnia 30 tys. osób. Oznaczałoby to rozstanie z 9 tys. pracowników.



Naspers to kolejna firma technologiczna, która ogłasza zwolnienia w ostatnim czasie. Na ogromną skalę zwolnienia przeprowadził ostatnio Google, Amazon (redukcja etatów w firmie dotknie ponad 18 tys. pracowników) i Microsoft.

30 mln zł za majątek Go Sport

18 stycznia br. została sfinalizowana transakcja sprzedaży całego majątku Go Sport. Nabywcą jest SPORTSDIRECT.COM Poland.

- W związku z realizacją transakcji sprzedaży masa upadłości pozyskała blisko 30 mln zł brutto. Ponadto syndykowi udało się uzgodnić z nowym właścicielem pokrycie części kosztów związanych z zarządzaniem majątkiem Go Sport. Teraz przyjdzie czas na ustalenie listy wierzycieli oraz podział środków pomiędzy wierzycieli, w tym na rzecz pracowników - poinformował syndyk Go Sport , firma Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

SPORTSDIRECT.COM Poland to spółka należąca do Frasers Group posiadającej sieć sklepów w ponad dwudziestu krajach.

Właściciele sklepów, którzy wyszli z sieci SPAR, tworzą Chorten Południe

Chorten Południe jest nową spółką regionalną związana z Polską Grupą Sklepów Spożywczych. To inicjatywa samych kupców związanych wcześniej z siecią SPAR, którym spółka wypowiedziała umowy.

Spółka Chorten Południe, która organizacyjnie opowiada za sklepy w województwach małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim, została powołana do życia 10 stycznia. Łącznie do Grupy Chorten przystąpiło blisko 50 takich lokalizacji.

Stokrotka chce się powiększyć o 100 sklepów

Stokrotka w 2023 sieć zamierza utrzymać obecne tempo rozwoju. Oznacza to, że w tym roku otworzy sklep numer 1000. Pod koniec minionego roku Stokrotka uruchomiła 900. sklep, supermarket w Gdańsku. Od kilku lat firma powiększa sieć o około 100 sklepów rocznie. Plany na ten rok zakładają kontynuację tego trendu.