Subway wprowadza sezonową kanapkę Wielki Cezar

Wielki Cezar od Subwaya - co to za kanapka

Autorska kompozycja smakowa od Subway oparta jest na lekkich stripsach z kurczaka połączonych z plastrami boczku i warzywami: sałatą, pomidorem, ogórkiem a także z cebulką. Kompozycję smakową uzupełnia podwójna porcja sera żółtego oraz charakterystyczny sos Cezar. Całość zamknięta w pieczywie, które jest świeżo wypiekane, kilka razy dziennie w restauracji Subway. Do wyboru mamy pieczywo białe, wieloziarniste, pszenne, ser-oregano a nawet owsiane z miodem.

W tym roku proponujemy naszym klientom kilka ciekawych, pełnych smaku nowości. Na początku roku wprowadziliśmy nowego Suba Chipotle szynka & pepperoni, a dla miłośników kawy – latte czekoladowa pomarańcza. Teraz wprowadzamy sandwicza premium Wielki Cezar, który został opracowany przez szefa kuchni i zespół ds. innowacji Subway w oparciu o preferencje klientów - mówi Katerina Turkova, Marketing Manager na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Sub Wielki Cezar w dwóch wariantach

Sub Wielki Cezar to opcja dla tych którzy chcą zaspokoić duży głód i potrzebują zastrzyku kalorii a co za tym idzie dużej dawki energii. Ta propozycja ma dwie wielkości: 15 cm i 30 cm.

Co wiemy o marce Subway

Jako jedna z największych na świecie restauracji szybkiej obsługi, marka Subway serwuje każdego dnia świeżo przygotowane na zamówienie Suby, wrapy, sałatki i bowle milionom gości w ponad 100 krajach i prawie 37 000 lokalach. Restauracje Subway są własnością franczyzobiorców i przez nich też obsługiwane. Pierwszą restaurację Subway w Polsce otwarto w 2000 roku. Dzisiaj sieć składa się z 176 lokali w ponad 30 miastach.