Suche i ciężkie? Teraz klienci e-supermarketów zamawiają inne rzeczy

– Wyniki najnowszego badania napawają dumą, ponieważ wysoka jakość produktów zawsze była naszym największym priorytetem. Szczególnie dbamy o to, by były one transportowane do klientów w specjalnych pojazdach i odpowiedniej temperaturze, żeby jak najdłużej zachowały świeżość. Zaufanie klientów przekłada się nie tylko na częstsze zakupy w sklepie, ale również na polecanie go znajomym i rodzinie. Według naszego badania aż ¼ respondentów zna Barborę dzięki rekomendacji najbliższych – mówi Anita Komar, dyrektor sprzedaży i marketingu, Barbora Polska.

jednocześnie jak wskazuje badanie kupujący cenią wygodę. Ponad połowa (51%) respondentów chętnie korzysta z możliwości zapisywania list zakupów, dzięki którym można ponownie zamówić sprawdzone produkty. Z kolei średnio co 3 klient wskazuje wśród ulubionych rozwiązań opcję dodania do koszyka składników przepisów proponowanych przez markę.