Sukces lodów Ekipy "Friza" zaskoczył producenta. Youtuberzy mają dziś potężną moc

Lody Ekipy produkowane przez PPL Koral podbiły Polskę. Brakuje ich w sklepach, a puste opakowania sprzedają się za setki złotych. To znak, że youtuberzy mają dziś potężną moc: mogą wznieść markę na wyżyny, ale mogą też poważnie jej zaszkodzić.

Pod koniec marca na rynku pojawiła się nowa linia lodów Koral przygotowana wspólnie z youtuberami prowadzącymi kanał „Ekipa”. "Ekipa" i jej lider - Karol "Friz" Wiśniewski - to grupa czołowych polskich youtuberów założona w 2018 roku. Początkowo Friz nagrywał filmy związane z tematyką gier, a obecnie jego kanał z lifestylowymi filmami śledzi ponad 4 miliony subskrybentów.

Materiały, które pojawiają się na jego kanale potrafią osiągać ponad 50 milionów wyświetleń, a na Instagramie obserwuje go ponad 2,5 miliona internautów. Jeszcze przed współpracą z firmą Koral cała grupa z sukcesem sprzedawała swoją oryginalną kolekcję odzieży i gadżetów.

Skąd się wzięły Lody Ekipy?

Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu firmy Koral przyznaje, że początkowo współpraca z "Ekipą" miała ograniczać się do działań stricte promujących lody już obecne w ofercie firmy.

- Jednak podczas naszych wspólnych spotkań i rozmów szybko zrodziła się pozytywna „chemia”. Postanowiliśmy rozszerzać nasz pierwotny plan i opracować niepowtarzalne lody, które stworzymy razem, aby Friz i jego ekipa już całkowicie utożsamiali się z produktem jaki sygnują, byli do niego totalnie przekonani i autentyczni w jego promocji. Warto podkreślić, że nie narzucaliśmy im gotowego produktu. Ekipa była mocno zaangażowana na każdym etapie jego tworzenia - od kompozycji smakowej po formę i same opakowanie - dodaje.

Lody Ekipy będą szeroko promowane przez Friz’a i członków „Ekipy” we wszystkich kanałach social media. Planowana jest także kampania w tv oraz rozgłośniach radiowych, a także szeroko zakrojona reklama displayowa.

Lody Ekipy - Miara sukcesu

Lody "Ekipa" okazały się totalnym hitem sprzedażowym. Produkty rozchodzą się tak szybko, że ciężko jest znaleźć je w sklepach. Na grupach facebookowych co chwila pojawiają się pytania o to, gdzie można je dostać. W sieci pojawiają się nagrania innych youtuberów, którzy wrzucają relacje "live'y" z zakupów lub poszukiwań lodów Friza w sklepach.

Jakby tego było mało, na serwisach aukcyjnych niektórzy wystawiają puste opakowania po lodach Ekipa w cenie od 50 do nawet...kilku tysięcy złotych.

Dyrektor marketingu firmy Koral przyznaje w rozmowie z portalspozywczy.pl, że sorbety "Ekipa" sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma z Nowego Sącza.

- Nie przewidywaliśmy popytu aż na takim poziomie. Zamówienia mamy już na miesiąc do przodu, a sezon lodowy dopiero się rozkręca - podkreśla.

Piotr Gąsiorowski zapewnia, że Koral pracuje nad polepszeniem dystrybucji tak, aby Lody "Ekipy" trafiły zarówno do dużych sieci, jak i małych sklepów.

- Nieprawdopodobne zainteresowanie tymi produktami, zwłaszcza ze strony dzieci i młodzieży, niejako „zmusiło" nas do uruchomienia dodatkowej linii, która już w przeciągu najbliższego czasu wydatnie zwiększy moce produkcyjne. Zamówienia lawinowo napływają z całej polski, zarówno ze strony handlu nowoczesnego (sieci handlowych) jak i rynku tradycyjnego, czyli niezależnych punktów sprzedaży, więc bardzo sprawnie nastąpi także zasadnicze poszerzenie sieci dystrybucji, które na pewno będzie wymiernie skutkowało zwiększeniem dostępności tych lodów w całej Polsce – zapewniam, że ze swej strony (firmy Koral) robimy wszystko, aby lody były dostępne dla każdego w większych sieciach i mniejszych tzw. „osiedlowych" sklepikach - dodał.

Jak firma zareagowała na aukcje z pustymi opakowaniami po lodach?

- Efekty popularności lodów są widoczne również w postaci aukcji np. na Allegro czy OLX, ale nie ma to oczywiście związku z zaplanowaną kampanią marketingową firmy Koral-jest to zjawisko „organiczne”. Moim zdaniem trzeba to traktować bardziej w formie humorystycznej i oryginalnego żartu wśród młodych ludzi podyktowanego mega popularnością lodów „Koral-ekipa” oraz samej Ekipy - wskazuje Gąsiorowski.

Czas youtuberów

Współpraca marek spożywczych z youtuberami, czy szerzej influencerami nie jest niczym nowym. W 2018 roku poświęciliśmy temu tematowi całą sesję podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Karina Hertel, dyrektor zarządzająca agencją marketingu influencerskiego BrandLift w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl zwraca uwagę, że do tej pory działania marek z influencerami koncentrowały się głównie wokół kategorii beauty.

- Można tu wspomnieć chociażby o Wersow, czyli dziewczynie Friza z Ekipy, która tworzy paletę produktów do makijażu dla jednej z firm kosmetycznych. Zdarza się także, że twórcy internetowi zakładają własne firmy produkujące np. ubrania, jak w przypadku Julii Wieniawy czy Jessiki Mercedes.

Hertel wskazuje, że do tej pory na polskim rynku, za wyjątkiem napojów, promowanie produktów spożywczych za pomocą influencer marketingu nie było oczywistą praktyką.

