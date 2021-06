Sukces Lodów Ekipy przekona branżę FMCG do influencer marketingu

- Sukces Lodów Ekipy i PPL Koral ośmieli firmy FMCG, które do tej pory ostrożnie podchodziły do tematu influencer marketingu - mówi nam Kacper Pakuła, Senior Influencer Marketing Manager w LTTM.

Kacper Pakuła, Senior Influencer Marketing Manager w LTTM nie ma wątpliwości, że na sukces akcji z Lodami Ekipy duży wpływ miał dobór influencera.

- Ekipa oraz sam Friz mają ogromne zasięgi. Ciężko znaleźć film na kanałach, który ma poniżej miliona wyświetleń, a ich klipy muzyczne mają nie kilka, nie kilkanaście a kilkadziesiąt milionów wyświetleń - mówi.

Jednak zasięgi Ekipy to nie wszystko. Ekspert wskazuje, że demografia wiekowa twórców została dopasowana idealnie do grupy docelowej Lodów Koral.

- Dodatkowo dużą rolę odegrał element niedostępności. W pierwszej fazie ogłoszenia współpracy YouTube zalała fala filmów „szukamy lodów Ekipy”. Zadziałał viral i każdy, nie tylko youtuberzy, wchodząc do sklepu zaglądał do lodówki licząc, że może znajdzie złotego Graala w postaci truskawkowych albo cytrynowych Lodów Ekipy. Wszystko to przełożyło się na niewątpliwie ogromny sukces.

