Sukces polskiej firmy. Wystarczy naklejka, by owoce i warzywa dłużej zachowały świeżość

Problem marnowania żywności jest poważny i tak duży, że kraje UE zobowiązały się do zmniejszenia o połowę strat żywności do 2030 roku. Na to wyzwanie idealnie odpowiada technologia opracowana przez Polaków. Bazuje ona na substancji 1-MCP, która hamuje wydzielanie się etylenu, odpowiedzialnego za starzenie się zerwanych warzyw i owoców. Substancja uwalniana jest bezpośrednio z autorskiej naklejki Vidre+ pod wpływem naturalnie wydzielanej przez owoc wilgoci. Dzięki temu proces nie wymaga szczelnych magazynów czy chłodni, jak dotychczas. Wystarczy naklejka na owocu, opakowaniu lub skrzynce, by konsumenci mogli cieszyć się dłużej zdrowymi i świeżymi produktami.

Inwestorzy wierzą w projekt Fresh Inset

Realny wpływ na ograniczenie marnowania żywności, zmniejszenie śladu węglowego i rewolucyjność technologii Fresh Inset spotkały się z zainteresowaniem inwestorów. Spółka sfinalizowała właśnie drugą, wynoszącą 5 mln zł transzę, co dało jej łącznie 10 mln zł w obecnej rundzie A. Firma decydując się na zwiększenie drugiej transzy z 2 do 5 mln zł chciała zaprosić do akcjonariatu kolejnych inwestorów, tymczasem 100% zwiększonej rundy zostało objęte przez obecnych akcjonariuszy.

Komercjalizacja technologii w toku

Technologia Fresh Inset cieszy się zainteresowaniem nie tylko inwestorów, ale i klientów na całym świecie. Spółka przeprowadziła ponad 120 testów wdrożeniowych m.in. w USA, Peru, Argentynie, Brazylii, Pakistanie i kilku krajach Unii Europejskiej. Owoce i warzywa z ochroną Fresh Inset są już sprzedawane w Argentynie i Pakistanie, a na kolejnych kilkunastu rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Australii, Nowej Zelandii, Chile i Peru rozpoczęto rejestracje produktu.

W 2023 roku chcemy rozpocząć procesy rejestracyjne w kolejnych kilkunastu krajach. W każdym z nich mamy już partnerów biznesowych - czy to lokalnych producentów, dystrybutorów czy firmy post-harvest. Już teraz naszym rozwiązaniem zainteresowane są największe międzynarodowe koncerny z branży agrochemicznej, FMCG i material science. Patrzymy przede wszystkim na rynki nie tyle największych producentów, ile największych eksporterów świeżych owoców, warzyw i kwiatów. Jest to powodem tak dużej koncentracji biznesu w krajach Ameryki Południowej - mówi Andrzej Wolan, CEO Fresh Inset.

Kolejna runda w 2023 roku

Obecnie największym kosztem działalności spółki są rejestracje produktu na każdym z docelowych rynków i na to właśnie mają zostać przeznaczone środki planowane do pozyskania w ramach rundy B.

Pozyskanie kolejnego kapitału planujemy w pierwszym półroczu 2023 roku. Już dzisiaj zainteresowanie rundą zgłaszają nam zarówno polskie, jak i zagraniczne fundusze VC. Będziemy chcieli zebrać co najmniej 5-10 mln USD - zapowiada Michał Chabowski, Członek Zarządu Rubicon Partners Ventures, będącego inwestorem i koordynatorem wszystkich emisji w spółce.

Co wiemy o Fresh Inset

Fresh Inset S.A. to technologiczna spółka z Torunia, założona w 2017 roku przez naukowców z Synthex Technologies i rozwijana przez międzynarodowy zespół z Polski, USA, Brazylii, Argentyny i Peru. Spółka opracowała i opatentowała unikalną technologię przedłużania świeżości zerwanych owoców i warzyw. Produkty spółki zostały opatentowane w ponad 50 krajach i są obecnie w sprzedaży na rynkach Ameryki Południowej i Południowo-Wschodniej Azji.