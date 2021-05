Superfoods od Purelli w ofercie kawiarni So!Coffee

Purella Superfoods oraz sieć kawiarni So! Coffee rozpoczynają współpracę. W ofercie kawiarni pojawią się kawy z dodatkiem trzech Superfoods, takich jak guarana i jagody maqui.

Cappuccino z jagodami maqui na napoju owsianym oraz MOC - espresso, świeżo wyciskany sok pomarańczowy i guarana a także autorski koktajl Antyoksydant na bazie czarnej porzeczki, nasion chia i jagody maqui.



PURELLA SUPERFOODS działa na rynku spożywczym od 2016 r.Purella to 80 produktów w dwóch liniach: BeRAW oraz Purella Superfoods.

SO! COFFEE to sieć 55 kawiarni w 30 miastach na terenie całej Polski należąca do Grupy Lagardere Travel Retail.