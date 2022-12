Supermarkety rezygnują z papierowych gazetek

Sieci handlowe odchodzą od papierowych gazetek

Francuska sieć hipermarketów Cora wyda ostatnią gazetkę10 stycznia 2023 i jest pierwszym detalistą, który zamierza całkowicie zrezygnować z tej formy komunikacji. Całoroczny test w siedmiu hipermarketach pokazał, że równie dobrze radzi sobie bez nich. Przechodząc na nowe cyfrowe media, sieć dociera do coraz większej liczby nowych klientów.

Cora zmienia się z bardzo pragmatycznych powodów. Od 2020 roku cena masy papierniczej rośnie, a coraz mniej osób przyjmuje ulotki do swojej skrzynki pocztowej. W związku z tym stają się one zarówno droższe, jak i mniej skuteczne - powiedział dyrektor generalny sieci, Ludovic Chatelais.

Do tego dochodzi kwestia zrównoważonego rozwoju: Cora zużywała ponad 15 tys. ton papieru rocznie, co po rezygnacji z gazetek oznacza spadek o 99%. Wciąż jednak rozważa druki tematyczne, w związku np. z targami wina czy komunikacją oferty zabawek świątecznych. Takie gazetki nie będą dostarczane do domów klientów.

Rewe nie chce papieru, franczyzobiorcy protestują

Niemiecka sieć supermarketów Rewe latem ogłosiła zaprzestanie wydawania cotygodniowych gazetek, głównie w odpowiedzi na kryzys energetyczny. 1 lipca 2023 r. ma zakończyć tę erę skończy, a przynajmniej taki był zamysł.

Jednak wiadomość spotkała się z krytyką ze strony franczyzobiorców. Ponieważ są oni właścicielami ponad połowy wszystkich sklepów, Rewe musiało przyjąć bardziej elastyczne podejście: niezależni operatorzy będą mogli wybrać, czy chcą zachować papierowe gazetki. Sieci zależne Netto i Billa również nie zaprzestana ich wydawania.

Z kolei Lidl prowadzi pilotażowy projekt w Holandii: w prowincji Utrecht od przyszłego miesiąca ulotki nie będą już rozdawane.