Supersonic wprowadza izotoników ready-to-drink. Runda inwestycyjna na przełomie II i III kw.

SUPERSONIC wprowadza naturalne izotoniki w formacie ready-to-drink, kierowane do osób aktywnych. - Zgodnie z założeniami wdrożyliśmy produkty impulsowe w formie ready-to-drink. Pierwsza z premier to naturalne izotoniki. Kolejne są w przygotowaniu. Budujemy w ten sposób obecność w tradycyjnym retailu. Do zespołu pozyskaliśmy specjalistę, który zajmie się wdrażaniem długofalowej startegii rozwoju w tradycyjnym kanale sprzedaży - w szczególności na polskim oraz niemieckim rynku - mówi Chris Kozak, założyciel Supersonic.