Sweet Gallery stawia na rozwój franczyz. Pomoże nowa powierzchnia magazynowa

Sweet Gallery to spółka która jest właścicielem kilku franczyzowych sieci gastronomicznych. To jeden z największych graczy w sektorze mobilnej gastronomii w Polsce. Działa również za granicą: w Rumunii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i na Słowacji. Spółka współpracuje z globalnymi sieciami handlowymi, lokując swoje punkty sprzedaży m.in. przy galeriach handlowych oraz retail parkach. Są to punkty zewnętrzne, outdorowe, a sprzedaż odbywa się z „bezpiecznego okienka” w formie take away. Nowa lokalizacja magazynowa w Warszawie pozwoli Sweet Gallery na dalszy rozwój punktów sprzedaży i wesprze plan dywersyfikacji oferty gastronomicznej.

Sweet Gallery nie zwalnia tempa

- Mimo pandemii nie zwalniamy tempa i w 2021 roku otworzyliśmy w Polsce ponad 150 punktów, a plany ekspansji na ten rok są bardzo ambitne. Aby móc się dalej rozwijać, poszukiwaliśmy zaufanego partnera, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować poszerzanie grona franczyzobiorców w całym kraju. SEGRO Business Park Warsaw, Okęcie wybraliśmy ze względu na niezwykle dogodną lokalizację, pozwalającą nam efektywnie zarządzać logistyką. Cieszymy się z nowych możliwości, jakie przyniesie nam ta współpraca i liczymy na długotrwałe relacje w zakresie wsparcia marek Sweet Gallery i naszych franczyzobiorców – mówi Katarzyna Krzemińska – Malon, Marketing & PR Manager, Sweet Gallery.