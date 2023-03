Świadomy konsument 2023. Kim jest?

Świadomy konsument czyli kto?

Jeszcze kilka lat temu pojęcie to oznaczało osobę, która szuka wiadomości na temat tego, jak kupować produkty, które są dobre dla zdrowia: od płodów rolnictwa ekologicznego po ubrania z naturalnej bawełny. Potem okazało się, że to za mało i trzeba raczej szukać produktów dobrych dla planety niż dla siebie, o niskim śladzie węglowym, lokalnych, z drugiej ręki, do współdzielenia niż samodzielnego posiadania.

Na tej fali zaczęły rozrastać się inicjatywy współdzielenia samochodów, hulajnóg i sukienek, kupowania w second handach, odnawiania butów i mebli.

Wzorem dla wielu firm jest Patagonia

Patagonia, jeden z czołowych producentów odzieży outdoorowej, zarabia około miliarda dolarów każdego roku na sprzedaży, ale planuje zmniejszyć produkcję nowych rzeczy. W zamian chce na dużą skalę wprowadzić sprzedaż produktów z drugiej ręki i wynajem odzieży. "Pragniemy stworzyć nową definicję sukcesu. Na przykład chcemy z niej wyeliminować wszelkie odniesienia do wzrostów w naszych wynikach sprzedaży. W tym celu musimy brać pod uwagę nowe czynniki, takie jak kompatybilność ze środowiskiem naturalnym. Jesteśmy teraz w punkcie, gdzie jesteśmy znani. Stawanie się większym i większym niekoniecznie oznacza stawania się bardziej wydajnym. Obecnie chcemy oddzielić nasze ambicje od konieczności wzrostu. Nie mówię przez to, że już wcale nie będziemy rosnąć. Jednak w tym momencie wzrost przestaje być naszym celem. Opracowaliśmy pomysły dotyczące tego, dokąd chcemy zmierzać w przyszłości. Ponieważ chcemy, aby nasza firma dalej istniała za jakieś sto lat – to jest nasz horyzont czasowy. Na przykład chcemy zacząć produkować mniej nowych produktów, a zamiast tego skoncentrować się na odsprzedaży produktów z drugiej ręki. Chcemy, by klienci sprzedawali nam z powrotem nasze produkty. Czyścimy i naprawiamy te produkty, przy użyciu najnowszych technologii, a potem odsprzedajemy je ponownie po o wiele niższej cenie. W przyszłości również chcemy zacząć wynajmować odzież. Te programy są tak zaprojektowane, że będzie je można łatwo skalować na cały świat i wkrótce staną się istotną częścią naszego biznesu. W przyszłości powinno być równie łatwo kupić nowy produkt Patagonii, jak naprawić stary produkt, odesłać go nam lub wypożyczyć od nas. W Ameryce Północnej zaczyna nam już iść całkiem nieźle. Prowadzimy 35 centrów napraw na całym świecie, włączając w to centrum w Reno w Nevadzie, które jest jednym z największych w USA – mówił Ryan Gellert, szef firmy w wywiadzie udzielonym szwajcarskiej gazecie w 2021 roku.

Pytany, czy liczy na sukces finansowy, odpowiedział:

"Pragniemy stworzyć nową definicję sukcesu. Bez zysków nie będziemy mogli realizować naszej misji. A ile pieniędzy powinniśmy zarabiać? Powiedziałbym, że musi być to ilość akceptowalna i konkurencyjna. Ale nie większa. Celem Patagonii jest by stać się firmą „klimatycznie pozytywną”, która nie tylko nie produkuje żadnych emisji, lecz również usuwa je z atmosfery.

Świadomość klimatyczna czy świadomość cenowa?



W 2023 roku wiele firm także w Polsce podpisuje się pod podobnymi inicjatywami i wprowadza różne modyfikacje tego modelu, szukając własnej ścieżki. Jednak rok 2022 dla wielu społeczeństw był czasem próby. Kwestie klimatyczne ze świecznika najważniejszych tematów próbowała zepchnąć inflacja. W wielu przypadkach jej się to nieźle udawało. Konsumenci patrzyli na swoje coraz chudsze portfele i zastanawiali się, jak w tej sytuacji mają wybierać świadomie. Jak pokazuje badanie GfK aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich są na minusie i względem początku roku spadły o 4 p.p. Połowa badanych spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą wzrost bezrobocia. Równocześnie 45,3 proc. badanych jest zdania, że inflacja wbrew zapowiedziom, utrzyma dwucyfrową dynamikę, a ceny towarów i usług będą rosnąć w tempie przekraczającym 10 procent. W tej sytuacji częściej poszukujemy tańszych zamienników, sprawnie wychwytujemy promocje, a część mniej strategicznych wydatków przekładamy na przyszłość. Czy jednak priorytet niskiej oceny oznacza, że będziemy znowu sięgali po niskiej jakości produkty, byle tylko napchać koszyk.

Warzywa jako przykład nieświadomości

Odpowiedź może się okazać przewrotna, bo cena i zrównoważony rozwój mają właśnie okazję się spotkać. Posłużę się przykładem warzyw. 30 zł za paprykę, 30 zł za pomidory to dużo i ok. 150 proc. drożej niż rok temu, na przednówku. Ceny warzyw w tym sezonie, gdy przymrozki dotarły do ciepłej Hiszpanii i Maroka, są wynikiem zmian klimatycznych. W kolejnych latach będą większe przymrozki i warzywa będą droższe a nie tańsze. Może jednak zamiast szokować się ceną czerwonych warzyw, które do naszej diety powinny wpaść dopiero latem, powinniśmy postawić na lokalność i sezonowość. Kapusta kosztuje mniej niż 3 zł za kg a ziemniaki ok. 2 zł za kilogram. To były główne składniki diety przedwiosennej naszych dziadków, którzy doskonale znali znaczenie zrównoważonej konsumpcji, choć na pewno nie posługiwali się tym pojęciem. Jedli to co akurat było w piwnicy z poprzedniego sezonu. Ubierali się w to co uszyli lub nareperowali. Dla nas takie ograniczenie brzmi wyzywająco, ale wszystko wygląda na to, że jest to wyzwanie, które będziemy musieli podjąć.

Dziś lub jutro. Z wyboru lub z konieczności.

