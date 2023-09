Świat Młodych Badaczy – program firmy Henkel także dla rodziców

Od rozpoczęcia międzynarodowej inicjatywy w 2011 roku, już blisko 91 tysięcy uczniów z kilkunastu krajów w Europie, Azji, Bliskim Wschodzie i Ameryce Północnej i Południowej uczestniczyło w programie Świat Młodych Badaczy. W Polsce projekt obecny jest od 2016 roku i jego misją jest rozbudzanie pasji do nauk ścisłych i przyrodniczych. Dotychczas w rolę naukowców wcieliło się już ponad 8100 dzieci podczas warsztatów w szkołach podstawowych m. in. w Dzierżoniowie, Stąporkowie, Raciborzu, Warszawie, Bydgoszczy i Pile. Świat Młodych Badaczy pobudza kreatywność, rozwija umiejętności krytycznego myślenia oraz zbierania informacji, analizy i interpretacji. W ramach warsztatów oferowane są dwa rodzaje lekcji luźno powiązanych z obszarami działalności firmy Henkel. Na warsztatach dzieci mogą się dowiedzieć m. in. jak zrobić klej, czy jak i dlaczego powinniśmy dbać o higienę jamy ustnej.

Świat Młodych Badaczy dla Rodziców

W tym roku firma Henkel wraca ze Światem Młodych Badaczy w nowej odsłonie - formuła programu została poszerzona o przestrzeń dla rodziców. Właśnie dla nich stworzony został cykl materiałów - gotowych pomysłów - na wspólne spędzanie czasu z dziećmi, z których można dowiedzieć się, jak zachęcić dziecko do eksperymentowania i odkryć jego kreatywność. Świat Młodych Badaczy został skonstruowany w taki sposób, by poniekąd „odczarować” nauki ścisłe w oczach najmłodszych. Pozwolić im na odkrywanie tajników wiedzy poprzez doświadczenia i obserwacje. Teraz zapraszamy także rodziców i opiekunów, by mogli wartościowo i interesująco spędzić czas z dziećmi - dlatego dajemy im bezpłatny dostęp do pomysłów na wspólne eksperymentowanie i zabawę – mówi Dorota Strosznajder, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Obecnie Świat Młodych Badaczy w wersji „dla rodziców” to kilkanaście gotowych pomysłów na doświadczenia, które opiekunowie mogą wykonać z dziećmi bez wychodzenia z domu.