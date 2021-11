Świąteczna kampania Coca-Cola pod hasłem Real Magic at Christmas

W sercu kampanii „Prawdziwa Magia Świąt” znajduje się nowy, krótki film, który ma przypominać o tym, jak ważna jest ludzka dobroć, szczególnie w odniesieniu do nowej rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy. W podnoszącej na duchu opowieści występuje chłopiec, którego wyobraźnia oraz starania sprawiają, że udaje mu się zaangażować różne osoby we wspólną inicjatywę i w duchu Świąt, wspólnie doświadczyć magicznych chwil.

Film rozpoczyna się w momencie, gdy chłopiec wprowadza się ze swoją mamą do nowego mieszkania. Są Święta Bożego Narodzenia, a w nowym domu brakuje kominka. A brak kominka oznacza brak Świętego Mikołaja! Chłopiec postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Zaczyna budować komin z kartonowych pudełek, w co szybko angażują się sąsiedzi i łączą siły, by pomóc dokończyć konstrukcję przed Wigilią.

Manolo Arroyo, Global Chief Marketing Officer, mówi:

"To nasza pierwsza kampania bożonarodzeniowa w zgodzie z „Real Magic”, czyli nową filozofią marki Coca-Cola. Od zawsze wierzyliśmy w magię Świąt, a w tym roku kładziemy nacisk na to, by pokazać, jak ten czas zbliża ludzi. Postawiliśmy na prosty i podnoszący na duchu przekaz, który ukazuje proces jednoczenia się przy okazji Świąt, a także przedstawia pozytywne nastawienie do drugiego człowieka oraz empatię, jaką powinniśmy się darzyć. Chcemy tym samym przypomnieć, że wszystkim, czego potrzebujemy, by Święta były pełne magii są chwile, które dzielimy z innymi ludźmi i naszymi bliskimi.”