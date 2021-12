Świąteczna kampania marki Milka

Program prowadzony przez Marcina Prokopa jest jednym z elementów kampanii świątecznej Milka, marki należącej do Mondelez Polska.

„Miłe Wieści” to 6-ścio odcinkowy program telewizyjny, emitowany na antenie TVN co sobotę o godzinie 20:05, w którym prowadzący - Marcin Prokop – dzieli się z widzami nadesłanymi przez nich historiami dobrych uczynków. Kampania ma na celu zainspirowanie do okazywania czułości, bezinteresowności wobec otaczających nas ludzi oraz nagradzania niedocenionych, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ostatni z odcinków cyklu przypada na pierwszy dzień Świąt i jest odcinkiem specjalnym, w którym Marcin Prokop będzie miał okazję porozmawiać z wyjątkowymi gośćmi.

Program „Miłe Wieści” wrócił na antenę TVN po 6 miesiącach. Świąteczna, druga edycja audycji miała swoją premierę w sobotę 20 listopada i była oglądana przez średnio 1,8 miliona osób, notując tym samym ponad 10% SHR w grupie populacji 18+.

Ponadto, w ramach kampanii, we współpracy z TVN powstał mikołajkowy odcinek „Milionerów”, w którym Marcin Prokop, czyli prowadzący programu „Miłe Wieści”, wraz z Dorotą Wellmann, Ewą Drzyzgą i Michałem Kempą zawalczyli o pieniądze dla fundacji TVN „Nie jesteś sam”. Odcinek specjalny, który miał swoją premierową emisję 2 grudnia 2021 roku, był jednym z najlepiej oglądanych odcinków tego teleturnieju w jego polskiej historii.

W ramach kampanii Milka prowadzone są także działania wizerunkowo – produktowe w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i wybranych kanałach tematycznych z wykorzystaniem spotów 30” i 10” sekundowych pt. „Obdaruj tych, którzy dzielą się sercem”. Reklamy są dystrybuowane również w internecie za pośrednictwem online video oraz w kinach w całej Polsce.