Świąteczne bonusy - co proponują sieci

Dobiega końca bardzo trudny rok. Pandemia koronawirusa nie zamknęła handlu artykułami FMCG, ale nie zabrakło obaw o bezpieczeństwo. Sieci przed świętami nie zapomniały o benefitach dla pracowników. Przyglądamy się ich propozycjom.

Lidl Polska oraz Kaufland postanowiły zwiększyć wartość bonów świątecznych, w związku z czym w ręce ponad 39 tys. pracowników trafiły bony w kwocie do 700 zł do wydania w Lidlu i Kauflandzie. Decyzja obu sieci jest wyrazem wdzięczności za pracę w tym trudnym czasie. Łączna wartość świątecznych bonów wyniosła w tym roku ponad 23 mln zł.

Biedronka daje swoim pracownikom i współpracownikom możliwość skorzystania z rabatów o wartości do 1000 zł na zakupy w sklepach sieci. Oferta jest skierowana do pracowników sieci, a także szerokiej grupy osób z firm współpracujących, w tym ze sklepów agencyjnych, franczyzowych oraz agencji ochrony. W sumie z rabatów będzie mogło skorzystać 60 tys. pracowników sieci. Otrzymają oni specjalnie wygenerowane e-kody, które będą mogli zrealizować do końca stycznia 2021 r., a rabatami zostaną objęte wszystkie kategorie produktów Akcja nie jest finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W grudniu, ponad 18 tys. osób zatrudnionych w Rossmannie otrzymało świąteczną pomoc finansową w wysokości 550 zł. Firma wręczy także każdemu pracownikowi świąteczny upominek.

Zwiększony ruch w sklepach i pandemia to tylko niektóre z tych, dla których sieć handlowa Netto przeznaczy 1,6 mln zł na bonusy świąteczne.Najmniej zarabiający pracownicy mogą liczyć na premie w wysokości 500 zł.

Tesco wycofuje się z polskiego rynku, ale nie zrezygnowało z bonów świątecznych. Ich wartość wyniesie do 1050 zł.