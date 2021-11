Świąteczny boom zakupowy przed nami. Ile przeznaczymy na prezenty?

Prezenty najczęściej kupujemy w internecie oraz w centrum handlowym – wynika z badania zleconego przez CBRE.

Eksperci wskazują, że pomimo panującej na rynku niepewności związanej z pandemią, nasze plany związane z wydatkami na świąteczne prezenty nie różnią się znacząco od tych, które mieliśmy w 2019 roku.

- Polacy zamiast wizyt w sklepie, stawiają na zakupy online, ale jak już wybiorą się do centrum handlowego robią tam większe zakupy. W tym roku większość z nas planuje wydać ok. 100 zł na prezent dla jednej osoby. Biorąc pod uwagę, że większość z nas jeszcze nie kupiła prezentów, prawdziwego boomu należy spodziewać się standardowo w grudniu – komentuje Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego CBRE.

Z zakupami czekamy na ostatnią chwilę

Szukanie prezentów na ostatnią chwilę to domena większości Polaków. 61 proc. zapytanych w połowie listopada nie miało kupionego ani jednego prezentu świątecznego. 13 proc. osób przyznaje, że w tym roku nie zamierza wręczać żadnych upominków na Boże Narodzenie. Co czwarty Polak jest przezorny – 23 proc. ma już za sobą zakup części prezentów świątecznych, a 3 proc. kupiła już wszystkie.

Prezenty, choć w większości jeszcze nie są kupione, mają już przypisaną wartość. 6 na 10 Polaków na prezent świąteczny dla jednej osoby planuje wydać do 100 zł. Na tańsze niż 50 zł upominki zdecyduje się 17 proc. osób, a 43 proc. przeznaczy na ten cel od 51 do 100 zł. Droższe prezenty chce wręczyć najbliższym 41 proc. osób – z tego 26 proc. wyda na ten cel od 101 do 200 zł, a 15 proc. obdaruje rodzinę i przyjaciół prezentami za ponad 200 zł.

- W 2019 roku Polacy mieli podobne plany, jeżeli chodzi o wartość świątecznych prezentów, co w tym roku. Wtedy 66 proc. osób planowała na prezent wydać max. 100 zł, a 45 proc. od 101 zł do 200 zł. Zatem jak widzimy pandemia nie wpłynęła zbyt mocno na nasze plany zakupowe w zakresie prezentów. Wydaje się, że jeżeli będziemy szukali oszczędności to w innych kategoriach, np. zakupów jedzenia – mówi Magdalena Frątczak.

W sklepie czy w internecie – szukamy promocji