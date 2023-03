Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - Lidl wprowadza ciche godziny

Każdego dnia mierzymy się z licznymi bodźcami napływającymi do nas z otaczającego świata. Dla większości z nas bywają one nużące, ale nie stanowią poważnych barier w codziennym funkcjonowaniu. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób ze spektrum autyzmu, u których nawet kilkuminutowe przebywanie w hałasie, dużym natężeniu oświetlenia czy skupisku ludzi może wywołać silny stres, niepokój, rozdrażnienie. Z myślą o komforcie osób w spektrum oraz ich opiekunów, Lidl Polska zapewnia specjalne udogodnienia, tzw. „Ciche godziny”. W czasie „Cichych godzin” w piątki od 8:00 do 10:00 oraz soboty od 19:00 do 21:00 we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska jest wyciszona muzyka oraz komunikaty głosowe. Dodatkowo klienci deklarujący, że są osobami ze spektrum autyzmu, są obsługiwani poza kolejnością w kasach pierwszeństwa.

- Cieszymy się, że coraz więcej partnerów przyłącza się do naszej akcji. „Ciche godziny" powstały z myślą o osobach w spektrum, ale też ich rodzinach i bliskich. Cztery lata temu sieć Lidl Polska jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła to rozwiązanie we wszystkich swoich obiektach, dając przykład, że działalność biznesowa może iść w parze z wprowadzaniem ułatwień dla klientów w spektrum autyzmu. Ponadto „Ciche godziny" udowadniają, że udogodnienia wprowadzane z myślą o osobach autystycznych są przyjazne dla każdego. Wspólne działania podjęte

z partnerami takimi jak Lidl Polska pozwalają nam każdego dnia wypełniać naszą misję, pomagają w budowaniu świadomości społecznej na temat autyzmu i uwrażliwiają społeczeństwo na potrzeby osób neuroróżnorodnych – podkreśla Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm jest diagnozowany u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ok. 400 000 osób w spektrum autyzmu. Szacuje się, że w naszym kraju autystyczna społeczność liczy już ok. 3 mln osób. Tworzą ją osoby w spektrum, ich bliscy i opiekunowie.