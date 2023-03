Światowy lider uruchomił 155 nowych sklepów i zwiększył zysk o 5 proc.

Przychody Grupy LEGO wzrosły o 17 proc. r/r, do 64,6 mld DKK. Zysk operacyjny wzrósł o 5 proc. r/r, do 17,9 mld DKK. Zysk netto wzrósł o 5 proc. r/r, do 13,9 mld DKK.