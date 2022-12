Święta bez marnowania żywności według zasady 4P

Święta według zasady 4P

- Przygotowując się na święta, korzystajmy z praktycznej zasady 4P: planuj, przechowuj, przetwarzaj, podziel się. W pierwszej kolejności sprawdźmy, jaki jest stan naszych szafek oraz zamrażarki, i wykorzystajmy te produkty, które już mamy w naszych zapasach. Dokładnie sporządzona lista zakupów, powstała w oparciu podstawie wielkość porcji i planowaną liczbę gości, pozwoli uniknąć zdublowanych produktów oraz powtórnych wizyt w sklepie. Wszystko to, co zostanie po świętach, zapakujmy w pojemniki, rozdajmy najbliższym lub — jeśli jest taka możliwość — pozostawmy w lokalnej jadłodzielni. Świąteczne jedzenie, oprócz tego, że jest przepyszne, ma też inną zaletę: w zdecydowanej większości nadaje się do zamrażania i zachowuje świeżość na długie tygodnie - przekonuje Anna Kurnatowska, Country Director Too Good To Go.

Przetwarzanie z kolei pozwoli nadać potrawom drugie życie. Przykłady?

- Z mandarynek można przygotować syrop, a z zeschniętego makowca — słodkie trufle. Na blogu i na profilu Too Good To Go w mediach społecznościowych dzielimy się takimi pomysłami - dodaje Anna Kurnatowska.