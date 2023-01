Święta z inflacją: Więcej planowania. Mniej fajerwerków, oliwy i wódki

Przed świętami znacznie dokładniej planujemy zakupy, dlatego w grudniu większość kategorii spożywczych odnotowuje wzrost zainteresowania. Na listach zakupów najczęściej pojawiają się podstawowe produkty, takie jak wędliny, nabiał, jaja, ryby, mąka czy pieczywo. Jednak po niektóre pozycje przed świętami sięgamy znacznie częściej niż na co dzień. Największe wzrosty w grudniu wobec całego 2022 roku dotyczyły m.in.:

barszczu oraz szampana, które odnotowały czterokrotny wzrost zainteresowania,

ciastek, pralinek, kakao, kapusty i pierogów – dwukrotny wzrost

a także wódki, wina, kawy, budyniu czy warzyw konserwowych (wzrost na poziomie 86 – 77%)

Spośród analizowanej grupy produktów, Listonic zanotował spadek zainteresowania oliwą, której liczba dodań w grudniu zmalała o 11% na tle całego 2022 roku.

Inflacja organizowała święta

Inflacja na poziomie 16,6% (dane GUS dotyczące grudnia) nie pozostała bez wpływu na tegoroczne plany zakupowe. W porównaniu do poprzednich świąt, w 2022 roku rzadziej kupowaliśmy oliwy i oleje (spadek zainteresowania odpowiednio o 9 i 7%), wódkę (3%) czy cukier (2%). Jednak pomimo rosnących cen, dla wielu pozycji odnotowano wzrost zainteresowania rok do roku. Były to m.in.: kakao (ze wzrostem o 23%), jaja (16%), kawa (15%), jogurty – (14%) czy ciastka (13%).

- Czy umocnienie pozycji wielu kategorii produktowych w grudniu oznacza, że użytkownicy aplikacji Listonic nie musieli przejmować się inflacją i oszczędzać na zakupach świątecznych? Niekoniecznie. Po analizie w szerszym ujęciu czasowym widzimy znaczące spadki liczby dodawanych produktów spożywczych w październiku i listopadzie w porównaniu do analogicznego okresu w 2021. Może to oznaczać, że tegoroczne grudniowe wzrosty mogą być efektem cięć w budżecie domowym w poprzednich miesiącach – tłumaczy Małgorzata Olczak, Head of Sales w Listonic.

Łosoś królem świątecznego stołu

Zainteresowanie kategorią ryb w grudniu tego roku utrzymało się na zbliżonym poziomie. Jednak wbrew intuicji to nie karp króluje na świątecznych listach. Pod względem liczby wzmianek niekwestionowanym liderem okazał łosoś, przebijając wynik karpia (trzecie miejsce) pięciokrotnie. Na stołach nie mogło zabraknąć także śledzia, który zajął drugą pozycję zestawienia najpopularniejszych ryb. Inne częste wybory to dorsz, paluszki rybne, makrela, pstrąg czy mintaj.

Zakupy planowaliśmy na ostatnią chwilę

Chociaż w wyniku wzrostu cen zainteresowanie wieloma produktami uległo zmianom, w kwestii układania list trzymamy się stałych nawyków – zakupy planujemy na ostatnią chwilę. W perspektywie całego miesiąca najwięcej produktów na listach pojawiło się 22 grudnia (zarówno w 2022, jak i w 2021 roku). Wzmożona aktywność w aplikacji widoczna była także w soboty – a zwłaszcza 17 grudnia. W wielu domach jeszcze w Wigilię pojawiła się potrzeba zrealizowania ostatnich sprawunków – na listach pojawiało się wtedy licznie pieczywo, wędliny, ryby, nabiał, cukier oraz wino.

Po kilku dniach przerwy, 27 grudnia powoli wracaliśmy do uzupełniania zapasów i ponownego szturmowania sklepowych półek – tym razem przygotowując się do sylwestra. Najwięcej dodań przed wejściem w Nowy Rok przypadło na 30 grudnia. Poza podstawowymi produktami swoją pozycję wyraźnie zaznaczyły wtedy chipsy i inne słone przekąski.

Rok 2023 postanowiliśmy przywitać mniej hucznie – na listach pojawiło się 24% mniej fajerwerków niż w rok wcześniej. Z kolei zainteresowanie szampanem rok do roku utrzymało się na tym samym poziomie.