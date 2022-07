Świeża wódka i sklepy w kontenerach nowym pomysłem Janusza Palikota

Do końca lipca miało ruszyć 20 nowych punktów pod logo Tenczynek Świeże. Obecnie według danych ze strony internetowej sieci działa ich 9: w Tenczynku, Krakowie, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Jak wygląda biznesplan Sklepów Świeżych?

Na Tenczynek Świeże zebrano 5,8 mln zł. Działa 9 sklepów

Tenczynek Świeże Sp. z o.o. ma jednak ambitne plany rozwoju - cel to 100 lokali do końca 2023 roku. Oznacza to otwarcie 3-5 lokali w miesiącu. Spółka jakiś czas temu wystartowała z akcją sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych. Ile udało się zebrać? 5 872 500 zł. Celem było 4 536 000 zł. Akcje zakupiło 58 inwestorów.

Jaki był cel inwestycyjny? Otwarcie 50 sklepów stacjonarnych do końca 2022 roku (2 700 000 zł) - koszty związane z adaptacją i rozruchem nowych sklepów. Koncentracja na największych miastach wojewódzkich: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto oraz największe miasta Województwa Śląskiego; zakup 10 kontenerów mobilnych (1 800 000 zł).

Spółka zapowiada, że wkrótce do asortymentu trafi też wódka świeża.

fot. mat. spółki

Janusz Palikot chce stawiać sklepy kontenerowe?

Jednym z pomysłów jest rozwój sieci poprzez model kontenerowy w oparciu o kontenery własne oraz poprzez zewnętrzną spółkę z udziałem środków z PFR.

Kontenery mogłyby być zlokalizowane na terenie parkingów, należących do centrów handlowych oraz w sezonowych punktach turystycznych.

Sklepy kontenerowe mat. Tenczynek Świeże

Sklepy Kontenerowe mat. Tenczynek Świeże

Biznesplan spółki Tenczynek Świeże

Spółka podaje, że został opracowany kompleksowy model rozwoju sieci w oparciu o trzy warianty. Model uwzględnia budowanie sprzedaży w oparciu tylko o produkty z kategorii piwo świeże. - Nawet przy takich obrotach w 2024 roku i liczbie 100 sklepów sieć osiąga wynik dodatni, wypracowując dla Grupy zysk na poziomie ponad 15 milionów złotych - zapewnia firma.

mat. Tenczynek Świeże

Jakie obroty generują Sklepy Świeże?

Spółka podała wyliczenia ze sprzedaży sklepów. Podkreślono, że w okresie wakacyjnym lokale działały dopiero 2 miesiące i realizowały obrót

netto na poziomie 50-60k netto tylko w oparciu o produkty z kategorii piwo.

mat. Tenczynek Świeże

Spółka podkreśla również niski koszt adaptacji sklepów.

- Koszt adaptacji dotychczasowych lokali nie przekroczył 50k. Białe ściany, nalewak, lodówka, drewniany regał, szafa, szyld. To wszystko. Powierzchnia lokalu to 20-40m2 z czynszem nie większym niż 3,5k-4,5k netto. Media na poziomie 0,5k. Całość obsługuje zespół max 3 pracowników.

Zysk (brutto na sprzedaży) na poziomie sklepu z samym piwem świeżym

na poziomie 10-18 k miesięcznie przy obrotach brutto na poziomie 70-100k. - czytamy w wyliczeniach.