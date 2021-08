Swojaki nowymi pluszakami Biedronki

Wszystkie Swojaki należą do jednego Gangu, ale są bardzo różne. Sześć z nich ma magiczne zdolności i swojskie imiona. To: Bocian Bolek, Żółw Zenek, Sikorka Sonia, Raczek Romek, Meduza Milena i Wiewiórka Wiola. Te Swojaki są nieco bardziej „maskotkowe”.

Gang Swojaków, fot. mat. pras.

Druga połowa Gangu jest bardziej realistyczna. Reprezentuje żyjące w Polsce gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem: żubra, sóweczkę, wilka, morświna, jeża i rysia. Ich dobór też nie jest przypadkowy: to właśnie tym gatunkom pomoże sieć Biedronka we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, jedną z największych tego typu organizacji w Polsce, aktywnie pomagającą zwierzętom od niemal 30 lat.

Gang Swojaków

Od czwartku, 26 sierpnia, każdy klient sieci Biedronka będzie miał szansę na zebranie pełnego Gangu Swojaków. Jak to zrobić?

Zasady akcji są proste: żeby zdobyć Bociana Bolka, Żółwia Zenka, Sikorkę Sonię, Raczka Romka, Meduzę Milenę albo Wiewiórkę Wiolę trzeba zdobyć 80 naklejek.

Natomiast żubr, ryś, sóweczka, wilk, morświn i jeż są do odebrania za 60 naklejek. Naklejkę można zaś zdobyć robiąc zakupy od czwartku za minimum 50 zł.

Dodatkową naklejkę za każde wydane 50 zł otrzymają klienci za zakupy: z wykorzystaniem karty Moja Biedronka; produktów tworzących wartość dla polskiej gospodarki w ramach akcji „Kupuj co polskie”; produktów specjalnych, dodatkowo oznaczonych na sklepowych półkach po raz kolejny dodatkową naklejkę będzie można też otrzymać za zakup warzyw i owoców, ale – tu nowość – wyłącznie tych, które są uprawiane w Polsce.



Punkty będzie można zbierać do 20 listopada 2021 r. we wszystkich sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Odbiór maskotek będzie natomiast możliwy do 1 grudnia tego roku lub do wyczerpania zapasów.

Jest też coś dla tych, którzy kochają czytać – książka Renaty Piątkowskiej „Gang Swojaków. O tym, że pomoc ma moc”. Można ją zdobyć już po uzbieraniu 20 naklejek.