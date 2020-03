Syndyk będzie sprzedawał wierzytelności Marcpolu

Rada Wierzycieli spółki Marcpol zezwoliła syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki niektórych wierzytelności.

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach zawiadomił, iż Rada Wierzycieli Marcpol podjęła uchwałę o następującej treści:

"Rada Wierzycieli (...) zezwala Syndykowi Masy Upadłości Spółki pod firmą Marcpol Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Łomiankach na sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości (...) wierzytelności wykazanych w załączniku nr 1 do "Oszacowania wartości należności" (...) z tytułu dostaw Marcpol (...) z określeniem, że cena sprzedaży poszczególnych wierzytelności będzie nie mniejsza niż jednostkowa wartość rynkowa wskazana w załączniku nr 1 do ww. oszacowania oraz z tym zastrzeżeniem, że Syndyk jest uprawniony do wyłączenia ze zbycia poszczególnych, jednostkowych należności lub ich części, przy jednoczesnym pomniejszeniu ceny sprzedaży wierzytelności o kwotę nie mniejszą niż wartość rynkowa takiej wierzytelności wykazana w załączniku nr 1". -

Uchwała Rady Wierzycieli wraz z załącznikami jest dostępna do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A oraz w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego.