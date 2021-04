System depozytowy musi zapewniać równe warunki sklepom

- Uważamy, że projekt ustawy nie zapewni sprawnego funkcjonowania systemu depozytowego w Polsce, ponieważ nie uwzględnia kluczowych elementów takiego systemu. Naszym zdaniem system depozytowy musi być: jeden, ogólnopolski, powszechny, zarządzany przez producentów i obowiązkowy dla wszystkich wprowadzających wyroby objęte tym systemem, a także dopasowany do polskiej struktury handlu detalicznego zapewniając równe warunki wszystkim placówkom handlowym” – komentuje Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC, przewodniczący Zespołu Regulacyjnego ds. GOZ.

W ramach Krajowego Programu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ocenę tzw. luki inwestycyjnej w zakresie gospodarki odpadami i wskazało nowe potrzeby inwestycyjne. Jak wynika z szacunków resortu, do 2028 r. niezbędne inwestycje mają pochłonąć nawet 18,73 mld zł, kwota ta nie uwzględnia jednak instalacji „waste-to-energy”.

Według prognoz Polska od roku 2028 będzie miała ok. 3 mln. ton odpadów komunalnych rocznie, ponad moce przerobowe instalacji termicznego przekształcania. Obecnie moce te kształtują się na poziomie 1,134 mln. ton rocznie. Prognozowana ilość odpadów kierowanych do termicznego przetworzenia - odpadów resztkowych oraz pozostałości po sortowaniu selektywnie zebranych odpadów - wyniesie 4,367 mln. ton w 2028 r. i 4,204 mln. ton w 2034 r. Uwzględniając powyższe, brakujące moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów w latach 2028 i 2034 wyniosą odpowiednio: 3,233 mln. ton i 3,070 mln. ton.

„Zespół Regulacyjny planuje oszacować nakłady inwestycyjne niezbędne do tego, by powstała odpowiednia liczba instalacji zdolnych do zagospodarowania tej ogromnej, prognozowanej ilości odpadów poprzez ich termiczne przetworzenie. Dodatkowo zwrócimy uwagę na bariery regulacyjno-organizacyjne, utrudniające lub wręcz wstrzymujące niezbędne inwestycje w tym zakresie. Fakt czy będzie budowana nowa duża, mniejsza rozproszona czy też modernizowana już istniejąca infrastruktura powinien zależeć od inwestorów i możliwości rynkowych w danej, konkretnej lokalizacji. Tym, czego z pewnością branża potrzebuje, jest jednolity zestaw przepisów zapewniających stabilność regulacyjną” – komentuje Eliza Krzysteczko, manager ds. regulacji, Fortum.