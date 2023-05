System kaucyjny w Polsce. Czy napoje będą droższe? Ten raport obala mity

80% odpadów zanieczyszczających nasze ekosystemy stanowią opakowania po napojach i pożywieniu na wynos, z których wiele wykonanych jest z tworzyw sztucznych.

Efekt inflacyjny wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce wyniesie zaledwie od 0,02 do 0,08 punktu procentowego – zwraca uwagę Reloop.

Cel UE - do 2029 roku poziom zbiórki i recyklingu opakowań po napojach wyniesie 90 proc. W Polsce rocznie sprzedaje się 12,5 mld napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych i metalowych.

System kaucyjny w Polsce

Reloop i Container Recycling Institute przeanalizowały dane dotyczące

wielkości sprzedaży napojów w opakowaniach na mieszkańca w krajach, w których funkcjonują systemy kaucyjne. Ich raport prezentuje dowody obalające mit, że systemy kaucyjne wpływają negatywnie na sprzedaż napojów.

- Polska jest w trakcie procesu legislacyjnego, którego celem jest wdrożenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. Wprowadzając ten system stanie się kolejnym krajem europejskim, który zastosuje metodę zbiórki butelek i puszek w oparciu o kaucję - mówi Anna Larsson z Reloop, organizacji zajmującej się badaniami, rozwojem i implementacją zrównoważonych systemów gospodarki zasobami - Aktualnie system kaucyjny na opakowania po napojach działa już w 13 krajach Europy. W zeszłym roku dołączyły Słowacja i Malta. Kolejne państwa np. Rumunia, Węgry i Irlandia znajdują się w ostatniej fazie wdrażania tej metody zbiorki butelek i puszek - informuje.

System oparty na motywacji finansowej dla konsumentów ma na celu zwiększenie recyklingu i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Zestawienie badań opinii dotyczących wprowadzenia systemów kaucyjnych pokazuje, że większość obywateli Europy popiera wprowadzenie systemu zwrotu kaucji za opakowania na napoje, w szczególności szklane butelki wielokrotnego użytku, puszki i plastikowe butelki. Europejczyków do udziału w tym systemie zachęcają korzyści dla środowiska oraz możliwość odbioru pieniędzy za zwrócone opakowania.

Wdrażanie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska - stwierdza Reloop. Obecnie 80% odpadów zanieczyszczających nasze ekosystemy stanowią opakowania po napojach i pożywieniu na wynos, z których wiele wykonanych jest z tworzyw sztucznych. W ramach Dyrektywy o jednorazowych opakowaniach i produktach z plastiku, Unia Europejska nakłada wysokie cele zbiórki, m.in. 77% butelek do 2025 r. i 90% do 2029 r. Dodatkowo, wprowadza obowiązek minimalnej zawartości recyklatu w butelkach PET, co ma przyczynić się do zwiększenia dostępu do czystych materiałów do produkcji butelek z recyklingu.

Eksperci przewidują, że wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce pozwoli odzyskać ok. 600 tys. ton surowców na poziomie krajowym, które można sprzedać do recyklingu lub ponownie wykorzystać, co jest wyjątkowo cenne w czasach niestabilności na rynku. Jak wskazuje Reloop, projektowane zmiany to też jedyna możliwość osiągnięcia celów UE w zakresie poziomów zbiórki i zawartości recyklatu.

Studium przypadku: Państwa Bałtyckie

Raport przytacza przykłady systemów kaucyjnych. Litwa wdrożyła swój system kaucyjny dla jednorazowych opakowań po napojach w lutym 2016 r. Zgodnie z przepisami konsumenci płacą kaucję w wysokości 0,10 euro przy zakupie napojów w opakowaniach jednorazowego użytku ze szkła, tworzyw sztucznych i metalu, o pojemności od 0,1 do 3 l. Według danych uzyskanych od GlobalData PLC, sprzedaż piwa i napojów bezalkoholowych na Litwie zaczęła spadać około 2015 r., rok przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego, ale odbiła się po 2017 r. Począwszy od 2017 r. ogólne wzorce sprzedaży były takie same zarówno w Estonii (w której system kaucyjny funkcjonuje od 2005 r.), jak i na Łotwie (w kraju, który w tym czasie nie miał systemu kaucyjnego).

Ustanowiony w 2005 r. estoński system kaucyjny dla opakowań jednorazowego użytku ma zastosowanie w odniesieniu do różnych napojów pakowanych w puszki oraz butelki z tworzyw sztucznych i butelki szklane. Napoje te obejmują piwo, napoje bezalkoholowe, wodę, soki i koncentraty soków, nektary, cydr, cydr gruszkowy i napoje o niskiej zawartości alkoholu. Początkowo kaucja za puszki i małe butelki PET wynosiła 0,50 EEK (0,03 euro), podczas gdy kwota kaucji za duże butelki PET i butelki szklane została ustalona na 1 EEK (0,06 euro). W czerwcu 2010 r. kwota kaucji za puszki została podniesiona do 1 EEK (0,06 euro). Kiedy 15 stycznia 2011 r. koronę estońską (EEK) zastąpiło euro, kaucja za małe butelki PET została ustalona na 0,03 euro, a za wszystkie inne rodzaje i pojemności opakowań – na 0,06 euro. W lipcu tego samego roku kaucja za małe butelki PET została podniesiona do 0,04 euro, a za wszystkie inne rodzaje i pojemności opakowań – do 0.08 euro. W lutym 2015 r. wysokości kaucji zostały ujednolicone do jednej wartości wynoszącej 0,10 euro dla wszystkich materiałów, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Na podstawie danych uzyskanych od GlobalData PLC wydaje się, że wdrożenie systemu kaucyjnego w Estonii w 2005 r. nie miało żadnego wpływu na sprzedaż napojów bezalkoholowych i piwa – stwierdza raport. Wzrost sprzedaży, który rozpoczął się przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego, trwał do około 2007 r. Trendy sprzedaży obserwowane na Łotwie, Litwie i w Estonii były podobne przez cały okres od 2000 r. do 2021 r., pomimo faktu, że Łotwa nie miała wówczas systemu kaucyjnego, a system kaucyjny na Litwie zaczął działać dopiero 11 lat po Estonii.

Studium przypadku: Skandynawia

W 2010 r. operator szwedzkiego systemu kaucyjnego dla opakowań jednorazowego użytku, Returpack, podwoił wysokość kaucji za puszki aluminiowe w nadziei na zwiększenie zbiórki. Była to pierwsza podwyżka od 23 lat i dopiero druga od uruchomienia systemu w 1984 r. Według Reloop, nie ma dowodów na to, że wyższa kwota kaucji negatywnie wpłynęła na sprzedaż. Zgodnie z danymi sprzedażowymi uzyskanymi od GlobalData PLC, sprzedaż na mieszkańca rzeczywiście pozostawała na stałym poziomie bezpośrednio po podwyżce, ale sytuacja nie różniła się od tej w sąsiednich krajach, Norwegii i Finlandii. Podobnie jak w Szwecji, sprzedaż na mieszkańca w Norwegii i Finlandii spadała w latach 2010-2017. W tym okresie Finlandia również rozszerzyła swój system, natomiast Norwegia nie wprowadziła żadnych zmian.

Norweski system kaucyjny dla opakowań jednorazowego użytku (puszek i butelek PET) został wdrożony w 1999 r. Do 2018 r. inflacja spowodowała erozję wartości kaucji, a poziomy zwrotów spadły, dlatego podniesiono kwoty kaucji, aby zachęcić konsumentów do udziału i ponownie zwiększyć poziomy zwrotów. W przypadku opakowań o pojemności 0,5 l lub mniejszej kaucja wzrosła z 1 NOK do 2 NOK (ok. 0,20 euro), natomiast w przypadku opakowań o pojemności powyżej 0,5 l kaucja wzrosła z 2,50 NOK do 3 NOK (ok. 0,30 euro). Podwyżki kaucji weszły ostatecznie w życie po upływie 8-miesięcznego okresu przejściowego (od 1 stycznia do 1 września 2018 r.). Sprzedaż na mieszkańca w Norwegii pozostawała na względnie stałym poziomie w okresie bezpośrednio po podwyżce kaucji, natomiast skandynawscy sąsiedzi Norwegii odnotowali w tym samym okresie wzrost sprzedaży. Warto jednak zauważyć, że sprzedaż w Norwegii spadała przez kilka lat przed podniesieniem kaucji. W ciągu około roku od podniesienia kaucji sprzedaż w Norwegii zaczęła rosnąć, a w latach 2019-2021 rosła w szybszym tempie niż u sąsiadów.

Finlandia stopniowo wprowadzała system kaucyjny dla opakowań jednorazowego użytku, zaczynając od puszek w 1996 r., a następnie obejmując systemem butelki PET w 2008 r. i jednorazowe opakowania szklane w 2012 r. W oparciu o dane GlobalData PLC dotyczące sprzedaży piwa i napojów bezalkoholowych raport stwierdza, że całkowita sprzedaż na mieszkańca w Finlandii w ciągu pierwszych pięciu lat po rozszerzeniu systemu o butelki PET w 2008 r. spadała w takim samym tempie jak u skandynawskich sąsiadów.

Fiński system kaucyjny został rozszerzony o szklane butelki jednorazowego użytku w 2012 r., kilka lat po dodaniu do niego butelek PET. Po włączeniu szklanych butelek jednorazowego użytku do fińskiego systemu kaucyjnego, sprzedaż piwa w szklanych butelkach na mieszkańca nadal malała w niemal identycznym tempie jak w Danii i Norwegii, przy czym system kaucyjny tej ostatniej nie obejmuje jednorazowych opakowań szklanych.

Dania początkowo wprowadziła system kaucyjny w 2002 r., a następnie rozszerzyła go o napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, cydr i napoje energetyzujące w marcu 2005 r. W kwietniu 2008 r. kraj ponownie rozszerzył system o napoje niegazowane, jak woda mineralna, lemoniada i mrożona herbata. W oparciu o dane uzyskane od GlobalData PLC raport pokazuje, że sprzedaż napojów bezalkoholowych i piwa na mieszkańca wykazywała podobny trend we wszystkich krajach skandynawskich do 2013 r., kiedy to sprzedaż w Danii wzrosła, podczas gdy pozostałe kraje nadal odnotowywały powolne tendencje spadkowe.

Studium przypadku: Chorwacja, Niemcy

Wprowadzony w 2006 r. chorwacki system kaucyjny obejmuje jednorazowe opakowania na napoje wykonane z tworzyw sztucznych, metalu i szkła, o pojemności co najmniej 200 ml. Wartość kaucji ustalono na 0,50 HRK (ok. 0,07 euro) i pozostaje ona niezmienna od czasu uruchomienia systemu. Sprzedaż napojów bezalkoholowych i piwa w Chorwacji utrzymuje się na prawie niezmienionym poziomie od 2006 r., wykazując niemal takie same tendencje jak te obserwowane w Bośni i Hercegowinie oraz Słowenii. Fakt, że podobne trendy sprzedaży można zaobserwować w tych sąsiednich krajach – z których żaden nie posiada systemu kaucyjnego – sugeruje, że w grę wchodzą inne czynniki – ocenia Reloop.

Niemiecki rząd wprowadził obowiązkowy system kaucyjny dla jednorazowych opakowań na napoje na początku 2003 r. W systemie tym puszki, butelki PET i butelki szklane o pojemności od 0,1 l do 3 l zostały objęte kaucją w wysokości 0,25 euro. Kaucja ta była znacznie wyższa niż ustanowiona wcześniej za opakowania wielokrotnego użytku, ponieważ rząd starał się zachęcić konsumentów do przejścia na opakowania wielokrotnego użytku. Początkowa kwota kaucji w Niemczech w wysokości 0,25 euro była najwyższą początkową kaucją, jaką kiedykolwiek ustalono przy wdrażaniu systemu kaucyjnego.

Kiedy Niemcy po raz pierwszy wprowadziły przepisy dotyczące systemu kaucyjnego, nie istniał ogólnokrajowy system zbiórki opakowań jednorazowego użytku. Oznaczało to, że opakowania te musiały być zwracane do sklepu, w którym zostały zakupione („rozwiązanie wyspowe”). Zgodnie z przepisami, sprzedawcy detaliczni musieli przyjmować tylko opakowania wykonane z tego samego materiału, o tym samym kształcie, pojemności lub tych samych marek, które sprzedawali, a w celu uniknięcia konieczności ustanowienia systemu rozliczeń wprowadzono „rozwiązania wyspowe”, w ramach których każdy sprzedawca przyjmował tylko takie opakowania, które miał w magazynie. Każde rozwiązanie wyspowe miało swój własny symbol na opakowaniu, a wszelkie opakowania bez etykiety nie były przyjmowane. Podczas gdy „systemy otwarte”, w których sprzedawcy detaliczni przyjmowali opakowania zakupione u innych sprzedawców i zwracali kaucję konsumentom, stanowiły około 20% rynku, w kraju dominowały „rozwiązania wyspowe”, prowadzone głównie przez sieci dyskontów spożywczych. Niemieckie „rozwiązanie wyspowe” zostało ostatecznie zastąpione ogólnokrajowym systemem kaucyjnym w maju 2006 r. Od tego czasu opakowania objęte kaucją można nabyć u jednego sprzedawcy detalicznego i zwrócić u innego.

Sprzedaż napojów bezalkoholowych i piwa we wszystkich rodzajach opakowań w przeliczeniu na jednego mieszkańca stale rosła od 2000 r. do 2006 r., kiedy to rozwiązanie wyspowe nie było już dozwolone i wdrożono ogólnokrajowy system kaucyjny. Po tej zmianie sprzedaż na mieszkańca w Niemczech nadal rosła, nawet wtedy, gdy odnotowywano spadki w krajach sąsiednich, jak Czechy i Belgia, które nie mają systemów kaucyjnych.

Według danych Global Data, wpływ systemu kaucyjnego na sprzedaż produktów w opakowaniach kaucjonowanych jest znikomy (fot. mat. pras.)

Wpływ systemu kaucyjnego na sprzedaż

Dokładne analizy przeprowadzone na podstawie danych o poziomie sprzedaży napojów z Global Data potwierdzają, że wpływ systemu kaucyjnego na sprzedaż produktów w opakowaniach kaucjonowanych jest znikomy – konkluduje raport. Dodaje, że badania porównawcze krajów z wdrażanym systemem kaucyjnym na tle innych krajów tego samego regionu dowodzą, że system ten nie ma negatywnego wpływu na ilość sprzedawanych napojów objętych kaucją.

Reloop Platform dokonał porównania w różnych regionach świata od trendów w krajach bałtyckich po analizę komparatywną Australii, w której wiele stanów stopniowo wprowadzało systemy kaucyjne, a także sąsiedniej Nowej Zelandii - bez kaucji na opakowania. Globalny przegląd obejmuje dane z ostatnich 20 lat i wykazuje, że niezależnie od lokalizacji, system kaucyjny nie ma istotnego wpływu na ilość sprzedawanych napojów.

W Polsce system kaucyjny ma zostać wdrożony w 2025 r. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, na zlecenie Reloop, przeanalizowała potencjalny wpływ na inflację projektowanych zmian prawnych w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi: wprowadzenia systemu kaucyjnego na niektóre opakowania, przeniesienia na przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach kosztu netto gospodarowania odpadami w systemie komunalnym. Efekt inflacyjny wdrożenia systemu kaucyjnego (analizowanego jako odrębne zjawisko) oszacowano w przedziale od +0,02 do +0,08 punktu procentowego. Stworzenie takiego systemu wiązałoby się bowiem z dodatkowymi kosztami budowy odpowiedniej infrastruktury.

„Skutek inflacyjny przeniesienia na przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach kosztu netto gospodarowania odpadami w systemie komunalnym będzie najprawdopodobniej pomijalny. Jeśli bowiem gminy otrzymają dopłaty do gospodarki odpadami opakowaniowymi od przedsiębiorców, to obniżą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładane na mieszkańców. W porównaniu z projekcją inflacji, która na najbliższe 18 miesięcy przekracza 10 proc. (w ujęciu rocznym) oraz z celem inflacyjnym Polski na poziomie 2,5%, wpływ proinflacyjny projektowanych zmian będzie więc bardzo mały” – stwierdza raport.