System Nutri Score nie informuje o wszystkim. Sprzedaż "czerwonych" produktów spadnie?

Nutri Score - czy czerwony produkt jest niebezpieczny?

Prof. Dariusz Włodarek, kierownik Zakładu Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas naszego webinaru "Czy system Nutri-Score jest zagrożeniem dla naturalnych produktów?" wskazał na wątpliwości dotyczące interpretacji kolorów systemu Nutri Score.

- Jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kolor zielony oznacza bezpieczeństwo. Jeżeli więc produkt dostaje kolor zielony to niezależnie od tego, jakie są zalecenia dotyczące ilości jego spożywania, konsumenci interpretują, że można jeść go w ilości dowolnej. Natomiast jeżeli widzimy czerwone, oznacza to: stop, niebezpieczeństwo. Produkt, który uzyskuje takie "światło" zaczynamy postrzegać jako budzący niebezpieczeństwo, a jak wiemy na rynku nie ma produktów zagrażających życiu i zdrowiu, bo takie nie są dopuszczone do sprzedaży. Każdy produkt znajduje swoje miejsce w diecie - dodał.

Nutri Score nie informuje o wszystkim?

Włodarek wskazuje, że na wartość odżywczą produktu składa się dużo więcej elementów niż te, które bierze pod uwagę system Nutri Score.

- Pamiętajmy, że wartość odżywcza to także rodzaj białka: pełno- lub niepełnowartościowego. Tłuszcze to także kwasy omega-3, których nam drastycznie brakuje czy izomery trans, których ma być mniej. Węglowodany to nie tylko błonnik i cukry proste - ale także sacharoza i składniki mineralne - dodał.

całość na portalspozywczy.pl