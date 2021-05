Szansa dla młodych artystów: Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT

Rusza projekt Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT, fot. materiały prasowe

12 obiecujących artystów, 12 debiutanckich singli i teledysków, 12 szans na powiew świeżości w polskiej branży fonograficznej. Rusza projekt Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT – program dla młodych talentów, powstały przy współpracy marki Coca-Cola i wytwórni Asfalt Records.

To pierwsza taka inicjatywa w 23-letniej historii znanego, warszawskiego labelu, który stoi za sukcesami takich artystów jak O.S.T.R., Taco Hemingway, Otsochodzi, Sarius, czy Fisz i Emade. Kto będzie następny? Właśnie ruszyły zgłoszenia!

Co zrobić, by zyskać rozgłos i zostać znanym artystą? Ta droga nie zawsze jest prosta. Poza talentem wymaga wiele wytrwałości, wiary w siebie i wsparcia środowiska. Jak zapewnia Marcin Tytus Grabski, szef i założyciel Asfalt Records, program Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT stwarza doskonałą okazję dla młodych twórców, którzy choć już wiele potrafią, wciąż napotykają na bariery w dotarciu do szerszej publiczności.



- Nasz plan jest prosty - we współpracy z Coca-Cola Zero Cukru, co miesiąc, przez najbliższy rok prezentować będziemy debiutanckie single obiecujących, najczęściej kompletnie nieznanych artystów. Nie pozostawimy ich jednak bez merytorycznej pomocy czy promocyjnego wsparcia. Wręcz przeciwnie, uczestnicy programu pod okiem specjalistów będą mieć możliwość pracy nad swoim debiutanckim materiałem muzycznym, wizerunkiem, a także teledyskiem zrealizowanym w charakterystycznej dla akcji konwencji - wyjaśnia Tytus.

Pierwszym artystą biorącym udział w projekcie Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT jest pochodzący z Wrocławia, 22-letni RAAW. Jego przepustką do programu stało się nagranie „Do teraz”.