Szef Carrefoura: Chcemy przejmować, ale brak okazji

Carrefour chce umacniać swoją pozycję, fot. Shutterstock

Po zamieszaniu wokół oferty przejęcia złożonej przez kanadyjską grupę Couche-Tard, szef Carrefoura, Alexandre Bompard, zmienia front: - Wracamy do ofensywy, ale nie widzę teraz wielkich możliwości we Francji - powiedział w wywiadzie dla BFM.

W wywiadzie dla francuskiego nadawcy biznesowego BFM, Alexandre Bompard wyjaśnił, że rozmowy o przejęciu z Couche-Tard, które zostały zablokowane przez francuski rząd, były na bardzo wczesnym etapie. - Byłoby nieodpowiedzialne, gdybyśmy nie przeanalizowali dokładnie tej oferty, ale nie dano mu nawet na to szansy: Byliśmy dopiero na początku rozmów, nie było żadnego konkretnego projektu na stole. Nie wiem, jakie stanowisko zająłby mój zarząd, nawet nie wiem, co bym im radził - powiedział szef Carrefoura.

Jego zdaniem argumentacja ministra gospodarki, Bruno Le Maire'a, była błędna. - Suwerenność Francji zależy od handlu żywnością? To nie jest właściwy argument. Sektor farmaceutyczny, obronność - to są sektory suwerenności. Nie dotyczy to handlu detalicznego - uważa Bompard.

Zapytany czy nie martwi go to, że kandydaci do przejęcia Carrefoura mogą się szybko nie pojawić, dyrektor odpowiada, że ​​firma nie potrzebuje przejęcia, za to sama ma wystarczającą skalę i zasoby, aby przejmować - W ubiegłym roku dokonaliśmy przejęć za 800 milionów euro. Będziemy się dalej rozwijać. Mamy środki, aby zrealizować nasze ambicje - powiedział Alexandre Bompard. Odrzucił jednak możliwość przejęcia sieci Casino, o czym spekulowano od jakiegoś czasu. - Nie widzimy teraz żadnych możliwości wzmocnienia się we Francji - podsumował CEO Carrefoura.