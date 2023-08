Szkolne produkty piłkarskie w Biedronce. Do wygrania bilety na mecz Reprezentacji Polski

Biedronka już od 13 lat stoi u boku Reprezentacji Polski w piłce nożnej, przeżywając wspólnie z klientami momenty największych emocji sportowych. Dlatego na młodych fanów piłki nożnej w Biedronce czekają specjalne produkty piłkarskie, które będą inspirowały do osiągania jak najlepszych wyników w trakcie edukacyjnych zmagań w nowym roku szkolnym. Uczniowie mogą zdecydować się na zeszyty A5 32 kartki w cenie 3,49 zł za sztukę lub A5 60 kartek za 3,99 zł, kołozeszyt A5 200 kartek w cenie 7,99 zł, blok techniczny A4 10 kartek z dodatkiem kibica w cenie 3,99 zł, czy teczkę A4 z gumką w cenie 5,99 zł.

Bilety na mecz Reprezentacji Polski

Kupując jeden z powyższych produktów piłkarskich, zaprojektowanych wspólnie z PZPN i dostępnych wyłącznie w sklepach Biedronka, można „wejść do gry” i wziąć udział w konkursie organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Piłkarze reprezentacji to prawdziwi idole dla dzieci, stąd inicjatywa, aby najmłodsi wymyślili dla nich kreatywne, bohaterskie pseudonimy. Na szczęśliwców, którzy pomogą naszym zawodnikom znaleźć nowe przydomki, czeka 50 podwójnych biletów kategorii 1. na mecz Polska-Mołdawia, 10 zaproszeń na oglądanie oficjalnego treningu reprezentacji Polski i 2 koszulki z autografami piłkarzy.

Jak wziąć udział w konkursie? Na okładce jednego z piłkarskich produktów należy zapisać wymyślony dla reprezentanta Polski w piłce nożnej kreatywny pseudonim, następnie zrobić zdjęcie i wysłać je poprzez stronę www.laczynaspilka.pl/heroes-club/. Konkurs trwa do 15.09.2023 r.

Najnowsze produkty piłkarskie to jedynie uzupełnienie bogatej oferty szkolnej, która w Biedronce jest dostępna już od końca lipca. Od połowy wakacji klienci sieci przygotowujący dzieci na pierwszy dzwonek mogą wybierać spośród ponad tysiąca produktów potrzebnych do szkoły w sklepach stacjonarnych oraz ponad trzystu w Biedronka Home, korzystając z atrakcyjnych ofert promocyjnych. Dodatkowo od poniedziałku (14.08) do 16.08 na artykuły piśmiennicze, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki i lampki szkolne obowiązuje specjalna promocja z kartą Moja Biedronka. Każdy promocyjny produkt będzie można kupić 25 % taniej, przy zakupie 4 produktów promocyjnych. Z promocji wyłączone są papier, ksero, książki, lunch boksy i bidony.