"Szokowy zabójca kosztów" ma uratować Go Sport

GO Sport mocno ucierpiał przez pandemię. Znajduje się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Na posiedzeniu 16 stycznia Sąd Handlowy w Grenoble zapowiedział, że wyda decyzją w sprawie sytuacji finansowej firmy w czwartek 19 stycznia. Pracownicy będą musieli jeszcze poczekać, zanim poznają losy marki artykułów sportowych, należącej do grupy Hermione People & Brands (HPB), założonej przez biznesmena z Bordeaux Michela Ohayona.

HPB kupił Go Sport pod koniec 2021 r. za symboliczne 1 euro. Zarząd i akcjonariusze dystrybutora artykułów sportowych zaprzeczają, że firma jest niewypłacalna, ale przedstawiciele pracowników tak uważają. Potępiają transfery środków dokonane w 2022 r. na łączną kwotę 36,3 mln euro oraz przejęcie - narzucone Go Sport przez HPB - marki Gap 26 grudnia za kwotę 38 mln euro.

- Kwota tego przejęcia jest zastanawiająca, ponieważ nie ma jasności co do wyceny Gap, która również ma trudności – mówi cytowana przez letelegramme.fr prawniczka Centralnej Komisji Społeczno-Ekonomicznej Go Sport, Evelyn Bledniak.

Kontynuacja transformacji firmy

Przejęcie zostało ujawnione 10 stycznia, kilka dni przed rozprawą sądu w Grenoble. Operacja prawdopodobnie była przedmiotem debaty podczas rozprawy 16 stycznia. HPB uzasadnia transakcję „wzmocnieniem marek z niezwykłymi CSE obu firm”. Jednak Evelyn Bledniak ocenia, że „jest to operacja wewnętrzna w ramach grupy HPB”.

- Można zatem zasadnie postawić pytanie o sposób, w jaki HPB dążyło do pokrycia transferowanej kwoty - argumentuje.

Prokuratura zleciła kierownictwu HPB dokładne wyjaśnienie sytuacji finansowej spółki. Pierwotnie sędziowie mieli wydać orzeczenie 22 grudnia 2022 r. Po powołaniu sędziego śledczego zostało ono jednak przesunięte na poniedziałek 16 stycznia.

Grupa HPB 3 stycznia 2023 r. poinformowała, że na czele Go Sport staje specjalista od restrukturyzacji zagrożonych firm, Patrick Puya, wcześniej szef upadłego giganta tekstylnego Vivarte czy grupy AGD Brandt-Moulinex, określany mianem „szokowego zabójcy kosztów”.

Według HPB jego misją jest „kontynuacja transformacji firmy”. Związkowcy uważają jednak, że jego zadaniem jest znalezienie kupca na Go Sport.