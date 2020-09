Sztuczna inteligencja pomaga Żabce w wyborze lokalizacji nowych sklepów

Algorytmy sztucznej inteligencji pomagają Żabce w decydowaniu o lokalizacjach nowych sklepów, fot. mat. pras.

Algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pomagają Żabce w decydowaniu o lokalizacjach nowych sklepów. To element szerszej strategii, którą firma wdraża już od czterech lata - wynika z wypowiedzi, jakie padły w trakcie dyskusji „Sztuczna inteligencja” na XII Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz European Tech and Start-up Days.

- Żabka od około 4 lat przechodzi przez transformację cyfrową, która się stała jednym z filarów strategii firmy - oznajmił Tomasz Blicharski, wiceprezes ds. finansowych i rozwoju w firmie Żabka Polska.

Realizacja tej strategii przekłada się m.in. na dopasowywanie asortymentu sklepów w zależności od ich lokalizacji i potrzeb lokalnych klientów. To zresztą fragment większego zjawiska, w którym technologie cyfrowe prowadza do hiperpersonalizacji, czyli dopasowywania na bieżąco oferty biznesu do potrzeb klientów.

- Każdy będzie miał prywatny internet tak samo jak prywatna medycynę. Każdy z nas jest inny i jednym z takich romantycznych założeń informatyki jest, by każdy czuł się wyjątkowy i sztuczna inteligencja w tym pomaga - powiedział również na sesji "Sztuczna inteligencja" Jarosław Królewski, prezes firmy Synerise, które oferuje rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, współpracujac m.in właśnie z Żabką.

Algorytmy z dziedziny AI są przez Żabkę wykorzystywane także przy decyzjach o otwieraniu kolejnych punktów handlowych.

- W większości obszarów naszej firmy używamy sztucznej inteligencji. Jednym z kluczowych aspektów jest otwieranie nowych sklepów. W procesie otwarcia dokonujemy analizy danej lokalizacji przy użyciu modeli uczenia maszynowego. Dzięki temu byliśmy w stanie zwiększyć tempo ekspansji oraz jakość tej ekspansji - poinformował na Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz European Tech and Start-up Days Tomasz Blicharski.