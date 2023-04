Sztuczna inteligencja w biznesie wsparciem czy zagrożeniem?

- Platformy ChatBot oparte o modele GPT znajdą prawdopodobnie zastosowanie w wielu dziedzinach. Najszybciej sprawdzą się w obsłudze klienta, gdzie systemy konwersacyjne AI pomogą w automatyzacji obsługi, co może znacznie zmniejszyć czas oczekiwania na odpowiedź. AI może również pomóc w tworzeniu i personalizacji reklam oraz dostosowaniu ich do konkretnych potrzeb klientów – prognozuje dr Tomasz Ludziejewski, Chief Data Scientist w firmie Silver Bullet Solutions. - Z kolei w edukacji systemy dialogowe oparte o AI będą pomagać w tworzeniu interaktywnych programów nauczania, które będą w stanie dostosować się do poziomu i stylu nauki ucznia. Przyjdzie czas, że AI pomoże w automatyzacji diagnozowania chorób i wsparcia procesów decyzyjnych w medycynie, co może przyspieszyć proces leczenia i poprawić jego wyniki - dodaje.

Pod koniec stycznia Silver Bullet Solutions zapytał wybranych, branżowych dziennikarzy o ich zdanie na temat zastosowania sztucznej inteligencji w rozwiązaniach biznesowych.

Na pytanie o zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie 81,3% osób odpowiedziało, że podnosi ona komfort i wydajność pracy, 12,5% respondentów uznało, że zastosowanie AI stanowi rosnące zagrożenie, 6,3% ankietowanych, że jest bez znaczenia, ponieważ i tak ostatecznie decyduje człowiek.

Na pytanie o to, czym obecnie jest sztuczna inteligencja 68,8% respondentów odpowiedziało, że jest realnym wsparciem pracownika w zakładzie pracy, a 25% osób stwierdziło, że ukrytą intencją wyeliminowania człowieka z miejsca pracy w celu redukowania kosztów. Kolejne 25% uznało sztuczną inteligencję za sposób na analizę zachowania pracownika w czasie rzeczywistym.

Na pytanie o wpływ na rynek pracy będzie miał rozwój sztucznej inteligencji w przyszłości 93,8% respondentów wskazało, że sztuczna inteligencja wyeliminuje człowieka jako pracownika w niektórych branżach, ale nie będzie to miało znaczenia, bo pojawią się wówczas inne zawody dla ludzi.

Ostatnie, czwarte pytanie dotyczyło branż, w których rozwiązania podobne do czatu GPT znajdą zastosowanie w przyszłości. Tu odpowiedź trzeba było wpisać samodzielnie.

Wśród 15 udzielonych odpowiedzi najczęściej pojawiały się takie obszary zastosowań, jak: copywriting, marketing, dziennikarstwo, IT, obsługa klienta, prawo, księgowość, medycyna, ubezpieczenia, PR, programowanie, zarządzanie, prognozowanie, doradztwo rynkowe i biznesowe, reklama, obsługa klienta online, ale też do tworzenia słabej jakości tekstów, prasówek i grafik.

Jedna z udzielonych odpowiedzi brzmiała: „Moim zdaniem, ogromne zainteresowanie rozwiązaniami podobnymi do czatu GPT pojawi się w branży copywriterskiej, szczególnie w przypadku prostych form opisowych czy zapleczowych, które raczej skupiają się na gromadzeniu słów kluczowych niż na rzeczywistych przemyśleniach autora. Sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć prosty tekst opisowy danego produktu, który, tak naprawdę, wystarczy jedynie zweryfikować i ewentualnie poprawić”.

- Póki co, wszyscy słusznie zakładamy, że wyniki pracy AI będą sprawdzane i weryfikowane przez ludzi. Może jednak nie doceniamy własnego lenistwa? W końcu tryb autonomiczny w samochodach Tesla zgodnie z opisem producenta wymaga stałego nadzoru kierowcy. Ale przecież prasa donosiła o pasażerach oglądających firmy na tylnym siedzeniu Tesli jadącej w trybie autonomicznym. Pewnie więc szybciej niż później będziemy wypuszczać produkty AI bez kontroli. Na całe szczęście, póki co nie w kluczowych obszarach naszego życia. Ale oprócz niewątpliwie czekających nas wpadek, AI raczej uprości nam życie – komentuje Krzysztof Choroszko, jeden ze współzałożycieli firmy.