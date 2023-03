Sztuczna inteligencja w korporacji. Ludzie będą musieli wrócić do rzemiosła

Według raportu opracowanego przez McKinsey Global Institute, do 2030 roku około 375 milionów pracowników na całym świecie może stracić pracę z powodu automatyzacji. Oznacza to, że sztuczna inteligencja zastąpi pracowników korporacyjnych, w szczególności tych zatrudnionych w pracy administracyjnej, zarządzaniu procesami i rachunkowości.

Jednakże, sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić ludzi w niektórych zawodach, szczególnie w tych, które wymagają umiejętności manualnych, kreatywności i zdolności do myślenia abstrakcyjnego. Dlatego też, ludzie będą musieli wrócić do zawodów rzemieślniczych, takich jak stolarstwo, krawiectwo, czy cukiernictwo.

W niektórych krajach, taka jak Niemcy, już teraz obserwuje się brak wykwalifikowanych rzemieślników. Zdaniem Rady ds. Kształcenia Zawodowego i Praktyki (Rat für berufliche Bildung) w Niemczech, w ciągu najbliższych 10 lat będzie brakować około 3 milionów wykwalifikowanych pracowników w branży rzemieślniczej. W związku z tym, niemieckie przedsiębiorstwa i szkoły zawodowe starają się zwiększyć liczbę osób szkolonych w zawodach rzemieślniczych.

W Japonii, brak wykwalifikowanych pracowników w branży rzemieślniczej jest również pilnym problemem. Japońskie przedsiębiorstwa i instytucje szkolne, takie jak Japan Institute of Design Promotion, wzywają do zwiększenia liczby osób szkolonych w zawodach rzemieślniczych, aby zaspokoić zapotrzebowanie rynku pracy.

Polska potrzebuje rzemieślników

W Polsce również można zauważyć rosnące zainteresowanie branżą rzemieślniczą, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Jednakże, problemem w Polsce jest często brak inwestycji w kształcenie rzemieślników oraz niskie wynagrodzenia dla tych pracowników.

Według danych GUS, w 2020 roku w Polsce było zarejestrowanych ponad 1,4 miliona firm, z czego tylko 8% z nich zatrudniało powyżej 9 pracowników. Duża część tych firm to przedsiębiorstwa mikro i małe, które często nie mają środków na szkolenie swoich pracowników w zakresie rzemieślniczym.

Jakie zawody rzemieślnicze będą działały w przyszłości?

Zawody rzemieślnicze, które mają szanse na powrót do łask i rozwój, to te, które wymagają umiejętności manualnych, kreatywności i wiedzy technicznej. Wśród nich można wymienić:

#1 Kowalstwo i ślusarstwo

#2 Stolarstwo

#3 Elektryk

#4 Hydraulik

#5 Cukiernik

