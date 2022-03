Szwedzka sieć odzieżowa optymalizuje logistykę

Zautomatyzowane rozwiązanie do realizacji zamówień online i obsługi zwrotów, które funkcjonuje w Göteborgu, ustawia wysoką poprzeczkę dla zrównoważonej i sprawnej logistyki. Tym samym wzmacnia pozycję DB Schenker w sektorze logistyki dla e-commerce.

Inteligentne oprogramowanie

Zautomatyzowany system przechowywania i wyszukiwania wykorzystuje roboty magazynowe do dostarczania i pobierania pojemników dla operatorów. Jego funkcjonowanie oparte jest na inteligentnym oprogramowaniu, które jest połączone z systemem zarządzania magazynem DB Schenker. Kompleksowe rozwiązanie obejmuje również sortownię oraz sekcję do wieszania odzieży. Wszystko to wspiera proces uzupełniania towarów w MQ Marqet i sprzedaż on-line.



AutoStore jest elementem portfela e-commerce DB Schenker. Jest on przeznaczony dla klientów prowadzących działalność online na dużą skalę, którzy chcą osiągnąć znaczny wzrost wydajności.