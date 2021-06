Szwedzka Wioska – plac zabaw w Wola Parku dla dzieci z różnymi potrzebami

fot. Wola Park ma plac zabaw dla małych dzieci i nastolatków

Wola Park stworzył plac zabaw dla dzieci i młodzieży dostosowany do potrzeb zarówno niemowląt od pierwszego roku życia, jak i nastolatków, a także dzieci z różnymi niepełnosprawnościami – wzroku, słuchu, ruchu czy wyzwaniami neurorozwojowymi. Plac zabaw wykonany jest z naturalnych materiałów – głównie drewna i lin – a swoją budową przypomina drzewo. Otwarcie nastąpiło w połowie czerwca br.

– Głównym elementem jego konstrukcji są drewniane domki. W Szwedzkiej Wiosce dzieci znajdą także m.in. bocianie gniazdo, tunele, zjeżdżalnie o różnej wysokości czy zabawki sensoryczne i motoryczne – mówi Kamila Popławska-Bernatowicz, Customer Experience Leader w Wola Parku.

Wybrane elementy na placu zabaw są w kontrastowych kolorach, dzięki czemu dziecko niedowidzące je dojrzy. Są to m.in. elementy do wspinaczki czy motoryczne do zabawy. Innym ciekawym miejscem są tuby, gdzie pociechy znajdujące się na szczycie Szwedzkiej Wioski mogą nadawać komunikaty głosowe do osób znajdujących się na dole. Dzięki temu dzieci niedowidzące i niewidome, które nie powinny wchodzić na wyższe partie placu zabaw, mogą uczestniczyć w zabawie. Podczas projektowania konstrukcji wzięto także pod uwagę potrzeby dzieci z niepełnosprawnością słuchu. Dzięki drewnu, z którego jest wykonany plac zabaw, mają one możliwość wyczuć wibracje, drgania powietrza i lepiej orientować się w terenie. Dla pociech z niepełnosprawnością ruchową, w tym tych poruszających się na wózkach inwalidzkich, został przewidziany domek znajdujący się na dole – bez konieczności wchodzenia wyżej czy wspinania się. Dzieci mogą wjechać do domku na wózku inwalidzkim i bawić się atrakcjami przewidzianymi w środku. Na placu zabaw jest także wiele wzniesień. Będą one małym wyzwaniem, które dzieciom poruszającym się na wózkach. Najmłodsi z niepełnosprawnością intelektualną mogą korzystać z niższych partii placu zabaw, w tym tuneli, obracających się kółek i zabawek sensorycznych, które będą wspierały ich zakres manipulacji. Najmłodsi mogą też bawić się na zjeżdżalni i wspinać się na wyższe partie Szwedzkiej Wioski, co z pewnością będzie stymulowało ich rozwój psychoruchowy.

Kolory poszczególnych elementów na placu zabaw są różnicujące, dzięki czemu osoby niedowidzące bez trudności będą mogły je rozpoznać. Z drugiej strony dzięki temu, że dominują neutralne kolory nie przestymulowują one zmysłów przez nadmiar bodźców, co jest ważne dla dzieci z ADHD czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Na placu zabaw obowiązuje regulamin, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim go odwiedzającym. Dzieci w Szwedzkiej Wiosce powinny być m.in. pod stałą opieką swoich dorosłych opiekunów, korzystać z atrakcji dostosowanych do ich wieku oraz nie blokować przejść.

Szwedzka Wioska zlokalizowana jest na pierwszym piętrze w Wola Parku, przy ul. Górczewskiej 124, obok sklepu TK Maxx. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne.