Szyld Netto na kolejnych 8 sklepach

A oto najnowsze lokalizacje otwarte 17 lutego:

Dobrzeń Wielki ul. Opolska 59

Gliwice ul. Kochanowskiego 36

Koziegłowy ul. Piłsudskiego 1

Kraśnik ul. Przechodnia 2

Łaziska Górne ul. Dworcowa 24A

Radlin ul. Korfantego 59

Stryków ul. Targowa 1

Zgierz ul. Popiełuszki 6

– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tempem, w jakim przebiega proces konwersji sklepów Tesco na Netto 3.0 – mówiła ostatnio Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Dzięki niej rozbudujemy siatkę sklepów aż do ponad 650 placówek, co przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji na polskim rynku. W efekcie jeszcze więcej klientów będzie mogło korzystać z szerokiej oferty Netto, którą wyróżnia atrakcyjny stosunek ceny do jakości.