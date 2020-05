Szyld Spar zastępuję Piotra i Pawła w Galerii A2

Od 26 maja w Galerii A2 zamiast sklepu Piotra i Pawła będzie działał sklep Spar. Jest to kolejna placówka po rebrandingu przeprowadzonym przez Spar Group, czyli większościowego udziałowca spółki Grupa Piotr i Paweł.

Sklep po rebrandingu i remodelingu na powierzchni 1100 mkw podobnie jak pozostałe placówki sieci, ma w swojej ofercie świeże warzywa i owoce, mięso, wędliny, sery, produkty garmażeryjne oraz żywność od lokalnych producentów.

- Sklepy Spar z założenia mają być maksymalnie dopasowane do oczekiwań klientów w miejscu,

w którym działają. Dbamy o to, by w naszych sklepach znalazło się jak najwięcej wyrobów z regionu

od polskich, sprawdzonych producentów – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający i

członek zarządu Wasz Sklep SPAR.