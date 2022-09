Szymani, Biedronka: W systemie Nutri-Score nie istnieje podział na "zdrowe" i "niezdrowe" produkty

Co uznaje Pani za główny atut Nutri Score?

Nutri-Score powstał z myślą o konsumentach. W czasie codziennych zakupów przy półce sklepowej pozwala w szybki sposób ocenić i porównać wartość żywieniową produktów w ramach tej samej kategorii, w konsekwencji może zachęcać do wyboru produktów o wyższej wartości żywieniowej, mając tym samym wpływ na lepsze zbilansowanie diety.

Dodatkowo, według badań naukowych jest najbardziej zrozumiały dla konsumentów w porównaniu z innymi systemami znakowania żywności. Nutri-Score będzie uzupełnieniem dotychczas stosowanego oznakowania RWS, które pozostanie na tyle opakowania.

Jaki plan edukacyjno-informacyjny dla Nutri Score ma Biedronka?

W naszych sklepach każdego dnia miliony Polaków robią zakupy, dlatego właśnie w nich chcemy wyjaśniać czym jest system Nutri-Score, jakie korzyści niesie ze sobą dla klientów oraz jak go prawidłowo czytać - w oparciu o przykłady naszych produktów marek własnych. Kampania informacyjna jest planowana również w internetowych mediach własnych Biedronki (social media, strona www), a także w materiałach offlineowych (foldery, magazyny).

Czy planujecie Państwo reformulację produktów marki własnej, tak by miała lepsze oznaczenia w Nutri Score?

Nutri Score jest systemem znakowania na froncie opakowania, którego jednym z celów jest również zachęcanie do poprawy jakości żywieniowej/ reformulacji produktów.

Warto podkreślić, że Biedronka swoją strategię reformulacji realizuje niezmiennie od 2014 roku. Nutri Score będzie jednym z elementów branych pod uwagę w realizacji naszej strategii w tym zakresie.

Jakie efekty jeśli chodzi o zapobieganie otyłości wśród dzieci stawiacie sobie Państwo, wprowadzając ten program? Czy to jest mierzalne?

Nadwaga i otyłość wśród dzieci to ważny problem zdrowia publicznego w Polsce, a niewłaściwy sposób żywienia obok braku aktywności fizycznej odgrywają bardzo istotną rolę.

Produkty dedykowane dzieciom zajmują szczególne miejsce w naszych celach zrównoważonego rozwoju i poświęcamy im na co dzień wiele uwagi. Udoskonalamy ich skład i wartość odżywczą. Edukujemy w zakresie zasad prawidłowego żywienia i wspieramy m.in. poprzez znakowanie na froncie w podejmowaniu lepszych wyborów żywieniowych i lepszego bilansowania diety.

Warto podkreślić, że już dziś żaden z produktów marki własnej Biedronka, z grafiką sugerującą że jest skierowany do dzieci nie zawiera: konserwantów, sztucznych barwników ani aromatów, syropu glukozowo-fruktozowego, słodzików, glutaminianu monosodowego, utrwardzonych tłuszczy roślinnych ani fosforanów. To wynik wieloletnich prac nad recepturami produktów.

Czy program przez swoją łatwość nie stanowi też pułapki? A - dobre, E- złe. Zatem kupuję tylko A lub B i wychodzę ze sklepu z Coca-Colą zero, płatkami z mąki pszennej i cukru oraz słodzonym kakao.

Prostota systemu Nutri-Score jest jego atutem. Nutri-Score jest – prosty, intuicyjny, łączy kolorystykę i symbole literowe na skali podsumowującej ogólną wartość żywieniową produktu i przede wszystkim skuteczny, co znalazło swoje odzwierciedlenie w badaniach naukowych.

W systemie Nutri-Score nie istnieje podział na "zdrowe" i "niezdrowe" produkty. Należy podkreślić, że wszystkie produkty, niezależnie od ich oceny w systemie Nutri-Score mogą mieć swoje miejsce w prawidłowo zbilansowanej diecie, jeżeli są spożywane w odpowiedniej ilości lub częstotliwości. Produkty spożywcze sklasyfikowane w ocenie A lub B zgodnie z jego założeniami powinny być preferowane w stosunku do ich niżej ocenianych odpowiedników lub alternatyw w momencie zakupu. To porównanie jest prawidłowe tylko wówczas, kiedy porównuje się produkty należące do tej samej kategorii produktów spożywczych, tzn. jeśli chcemy kupić np. płatki śniadaniowe, a półka sklepowa oferuje wiele wariantów i nie wiemy, który wybrać – Nutri-Score może przyspieszyć decyzję, zachęcając do wyboru produktu o wyższej wartości żywieniowej.

Wdrażaniu systemu Nutri-Score powinna towarzyszyć kampania informacyjna, która pomoże konsumentom właściwie rozumieć znakowanie. Taką kampanię planujemy również zorganizować.