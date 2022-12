Ta kategoria produktów może zdominować rynek. Producenci i sklepy mają nowe wyzwanie

Substytuty mięsa wkraczają do głównego nurtu. W Japonii rynek ten ma osiągnąć wartość 36,3 mld jenów (373,5 mln dol.) do 2026 r.

Świadomi zdrowia konsumenci będą przygotowywać dania z alternatyw mięsa jako regularny dodatek do diety.

Na producentach spoczywa obowiązek wprowadzania produktów o walorach smakowych, zapachowych i wizualnych odpowiadających profilowi mięsa zwierzęcego.

Substytuty mięsa wkraczają do głównego nurtu. Według raportu GlobalData „Japan Meat Substitutes – Market Assessment and Prognozy do 2026 roku” rynek substytutów mięsa w Japonii ma odnotować roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 5%, aby osiągnąć 36,3 mld jenów (373,5 mln dol.) do 2026 r.

Raport ujawnia też, że ​​wzrost kategorii produktów opartych na soi będzie największy na rynku - z największą wartością CAGR na poziomie 5,1% w okresie do 2026 roku, w porównaniu z kategorią zbożową o CAGR 4,7%.

Rynek nabrał rozpędu

Wysoka popularność substytutów mięsa na bazie soi wynika m.in. z faktu, że żywność na bazie tej rośliny, jak sos sojowy i miso, jest głęboko zakorzeniona w tradycyjnej kuchni japońskiej.

- Dostępność bezmięsnych opcji w sklepach detalicznych w okresie pandemii COVID-19 przyspieszyła świadomość konsumentów i skłoniła ich do pierwszych zakupów. Długi okres przydatności do spożycia substytutów mięsa przyciągał Japończyków, gdy zaopatrywali oni swoje spiżarnie, aby uniknąć częstych wypraw do sklepów spożywczych. Rynek nabrał rozpędu w miarę pojawiania się kolejnych konkurujących ze sobą marek i wprowadzających różnorodne typy produktów, dostosowanych do japońskiego podniebienia. W miarę łagodzenia przepisów dotyczących COVID-19 i otwierania lokali gastronomicznych w 2021 roku, czołowi operatorzy skorzystali na trendzie weganizmu, wprowadzając na rynek dania bez składników pochodzenia zwierzęcego, popularyzując w ten sposób zamienniki mięsa – mówi Bobby Verghese, analityk konsumencki w GlobalData.

W konsekwencji wydatki per capita (PCE) na substytuty mięsa w Japonii wzrosły z 0,5 dol. na statystyczną głowę mieszkańca w 2016 r. do 1 dol. w 2021 r., przewyższając regionalny PCE na poziomie 0,2 dol. i średnią światową na poziomie 0,5 dol.

- Zdrowie, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i smak to najważniejsze z kluczowych czynników stymulujących zakupy substytutów mięsa w Japonii. Zachodnie trendy kulinarne mają również silny wpływ na młodych japońskich konsumentów i skłaniają ich do przyjmowania fleksitariańskiego i wegańskiego stylu życia. Japoński PCE substytutów mięsa wzrośnie zatem do 1,5 dol. do 2026 r. – prognozuje Verghese.

Wiodący kanał dystrybucji

W 2021 r. wiodącym kanałem dystrybucji na japońskim rynku substytutów mięsa były hipermarkety i supermarkety, a następnie sklepy stacjonarne i internetowe. Saniku Foods, Taishi Food i Marukome były w pierwszej trójce firm na japońskim rynku substytutów mięsa pod względem wartości sprzedaży, a San-iku i Taishi Cornetto były w 2021 roku wiodącymi markami.

- W świetle sporadycznych wybuchów COVID-19, od 2022 r. oczekuje się, że świadomi zdrowia konsumenci będą przygotowywać dania z alternatyw mięsa jako regularny dodatek do ich diety. Na producentach spoczywa obowiązek wprowadzania produktów o walorach smakowych, zapachowych i wizualnych odpowiadających profilowi mięsa zwierzęcego, w niestandardowych formatach dla kuchni japońskiej. Wzrost cen konsumpcyjnych w 2022 r. jest największy od czterech dziesięcioleci i przystępność cenowa będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na sprzedaż zamienników mięsa w Japonii – podsumowuje Verghese.