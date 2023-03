Ta marka własna jest bardzo popularna. Dlaczego klienci wybierają narzędzia Parkside?

Lidl poszerza ofertę narzędzi Parkside

- Narzędzia Parkside cieszą się bardzo dużą popularnością i są cenione ze względu na dobry stosunek jakości do ceny. W ofercie marki znajdują się urządzenia przeznaczone do najróżniejszych prac, zasilane akumulatorowo i przewodowo, a także akcesoria jak np. bity, wkręty, wiertła oraz ubrania i gadżety. Poszerzamy sukcesywnie naszą ofertę produktów Parkside, ponieważ tego oczekują nasi klienci. Regularnie pojawiają się one w sklepach Lidl Polska. Dodatkowo produkty dostępne są w ofercie naszego sklepu online - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Ile kosztują narzędzia Parkside?

Jak podaje Lidl na swojej stronie, 92 proc. ankietowanych użytkowników Lidl Plus kupujących narzędzia Parkside, poleciłoby je innym. Dyskonter oferuje swoje produkty w konkurencyjnych cenach. Przykładowo: młotowiertarka z udarem elektropneumatycznym 1050 W PBH 1050 C3 kosztuje 199 zł; akumulator PAP 20 B3, 4 Ah, 20 V - 179 zł; akumulatorowa myjka ciśnieniowa 20 V PDRA 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki) - 249 zł.

Kto produkuje narzędzia Parkside

Parkside to marka własna Lidla. Elektronarzędzia są produkowane przez niemiecką firmę Kompernass, która prowadzi swój własny sklep internetowy także w Polsce. Czy narzędzia Parkside będzie można kupić także w innych sklepach?

Produkty marki własnej Lidl są już dostępne na globalnych platformach internetowych, jak Amazon, Manomano, Ebay czy Otto. Nowa oferta nie dotyczy jednak typowego dla Lidla asortymentu. Znajdują się w nim artykuły dla majsterkowiczów - od zestawu do mechaniki precyzyjnej z lampą LED, 116-częściowym zestawem wkrętaków, pęsetą antystatyczną, szczypcami do rur narożnych, po dalmierze laserowe, piły ręczne i udarowe klucze obrotowe.

Miłośnicy pielęgnacji ogrodu też znajdą coś dla siebie – od elektrycznych pilarek do żywopłotu i komputerów podlewających, po wysokowydajne elektryczne kosiarki do trawy. Według "Lebensmittel Zeitung", Lidl zarabia obecnie ogromne kwoty za swój asortyment pod własną marką Parkside. Dyskont oferuje klientom łącznie 688 artykułów na swojej stronie internetowej.