Ta spółka jeszcze nigdy nie wypłaciła dywidendy a jest się czym dzielić

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmowało decyzję o nie wypłacaniu dywidendy, a na rozwój sieci sklepów spółka przeznaczała całość generowanych zysków.

- Zakładamy, że w przyszłości będziemy spółką wypłacającą dywidendę, jednak obecnie naszym głównym celem jest rozwój sieci Dino. Dotychczas przeznaczaliśmy na to całość osiąganych zysków - tłumaczy Dino.

Dino zyskami się nie dzieli

6 lat temu spółka Dino Polska zadebiutowała na GPW. Wtedy miała około 700 sklepów zlokalizowanych głównie w zachodniej Polsce. Dziś jest to 2,2 tys. placówek. A jak wzrosła cena akcji? Dziś jedna kosztuje ok. 464,20 zł w porównaniu do ok. 35 zł na debiucie. Wartość rynkowa to 45,5 mld zł.

Przypomnijmy, w I kwartale 2023 r. przychody Dino Polska były o 43,8% wyższe niż w I kw. 2022 r. Na koniec marca sieć Dino liczyła 2 210 marketów, o 54 więcej niż kwartał wcześniej i o 330 marketów więcej niż na koniec marca 2022 r. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Dino Polska na rozwój wyniosły w I kwartale 2023 r. 311 mln zł.