Taco Bell pozwane o 5 mln dol. za meksykańską pizzę

Nowojorczyk żąda odszkodowania w wysokości 5 mln dol. za meksykańską pizzę z sieci fast foodów, która miała za mało dodatków. Frank Siragusa argumentuje, że Taco Bell użył tylko połowy ilości wołowiny i fasoli w swojej meksykańskiej pizzy w stosunku do tego, co pokazano w reklamie. Oskarżył firmę o „nieuczciwe i oszukańcze praktyki biznesowe”.

Inne popularne pozycje w menu Taco Bell, jak Crunchwrap Supreme, Grande Crunchwrap i Veggie Mexican Pizza, również mają co najmniej dwukrotnie zaniżoną ilość składników w stosunku do reklam - stwierdza pozew przytaczany przez abc7.com.

Pizza meksykańska to mieszanka pizzy i tacos. Składa się z dwóch podpłomyków, mielonego mięsa i fasoli, posypanych różnymi rodzajami sera i kawałkami pomidora, polanych sosami.

Jak twierdzi klient Taco Bell, gdyby wiedział, że dostanie tylko połowę mielonego mięsa, co uwiecznił na zdjęciu, nie zapłaciłby 5,49 dol.

- Konsumenci otrzymują produkt, który jest wart mniej w stosunku do tego, co obiecano. Jest to szczególnie rozczarowujące, biorąc pod uwagę rosnące ceny żywności – wypowiada się cytowany przez n-tv.de klient, który złożył skargę.

Taco Bell nie komentuje sprawy.