Tani hot-dog za zakup papierosów. Żabka tłumaczy kontrowersyjną promocję

Sieć sklepów informuje o akcji promocyjnej, polegającej na możliwości zakupu hot doga za 1 zł przy jednoczesnym zakupie paczki papierosów. Klienci, spełniając wspomniany warunek, mogą też kupić za złotówkę kanapkę lub kawę.

Kontrowersyjna propozycja Żabki

Money.pl wysłało pytania do przedstawicieli Żabki z prośbą o komentarz. Jak czytamy, "wobec tej konkretnej informacji należy zaznaczyć, że przedstawiona oferta jest zgodna z obowiązującym prawem i nie ma charakteru reklamy kierowanej do szerokiego odbiorcy".



Według biura prasowego Żabki, opisywana oferta jest kierowana wyłącznie do pełnoletnich, zdefiniowanych użytkowników i z wykorzystaniem ich indywidualnych interfejsów aplikacji mobilnej. "Wszyscy adresaci tej oferty wyrazili wcześniej zgodę na możliwość przekazywania im takich informacji, zgodnie z obowiązującym regulaminem" - czytamy.

