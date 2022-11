Tankowanie na stacjach Circle K to zniżki na zakupy w Carrefour

Sieci Circle K oraz Carrefour Polska przygotowały dla swoich klientów dodatkowe rabaty, które już od 14 listopada pozwolą zakupić produkty w niższych cenach, w tym dowolne paliwo na stacjach. Klienci Circle K zarejestrowani w programie lojalnościowym Circle K EXTRA otrzymują drogą mailową kody rabatowe upoważniające do zniżki o wartości 5% z aplikacją „Mój Carrefour” do wykorzystania w placówkach tej sieci.

Jak uzyskać zniżkę na stacjach Circle K?

Wystarczy aktywować kodem kupon rabatowy w aplikacji „Mój Carrefour” i cieszyć się tańszymi zakupami w ponad 190 sklepach na terenie całego kraju. Rabat 5% na zakupy w Carrefour obowiązuje od poniedziałku do piątku na zakupy o wartości od 80 do 300 zł.

Rabat na paliwo za zakupy w Carrefour

Podobny mechanizm obowiązuje w przypadku rabatów, które można otrzymać za zakupy w supermarketach sieci Carrefour. Za dowolny zakup klient otrzymuje kupon z rabatem na zakup paliwa z kartą lojalnościową Circle K EXTRA na stacjach sieci Circle K. Kupon uprawnia do skorzystania ze zniżki 20 gr/l na paliwa milesPLUS®, 15 gr/l na paliwa miles® lub 10gr/l na LPG przy zakupie do max. 85 litrów przy jednym tankowaniu. Z rabatów uzyskanych w supermarketach Carrefour mogą skorzystać użytkownicy programu lojalnościowego EXTRA, do którego można przystąpić bezpłatnie w każdym momencie podczas wizyty na stacjach Circle K.