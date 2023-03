Taras, który kiedyś był sukienką, czyli Vive Textile Recykling w akcji

Obecnie zbieranych jest w Europie około 2 mln ton odzieży rocznie, czyli tylko około 30 proc. tego, co trafia na rynek. Tymczasem tekstylia można ponownie wykorzystać: wprowadzić na wtórny rynek lub przetworzyć.

Zużyte tekstylia stanowią surowiec do produkcji kompozytu tekstylnego VIVE Texcellence. Powstają z niego potem elementy małej architektury.

O tym, jakie szanse na rozwój daje gospodarka cyrkularna, będziemy mówić podczas sesji "Gospodarka z drugiej ręki", która odbędzie się w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia).

Według danych przekazywanych przez Fundację Ellen MacArthur tylko w latach 2000-2015 światowa produkcja odzieży uległa podwojeniu. Sami Europejczycy kupują 26 kg nowej odzieży rocznie, a wyrzucają średnio około 11 kg tekstyliów - wynika z danych Komisji Europejskiej zebranych w strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym z marca 2022 roku.

Przetwarzają 300 ton odzieży dziennie, co daje około 75 tys. ton rocznie

O tym, co można zrobić z tekstyliów, mówi Jarosław Urban, wiceprezes zarządu VIVE Textile Recycling.

- Możliwości jest dużo i cały czas szukamy nowych rozwiązań. Za cel stawiamy sobie stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości ponad jednego miliona dwustu sztuk, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży. W VIVE Textile Recycling przetwarzamy 300 ton odzieży dziennie, co daje około 75 tys. ton rocznie. Każdego dnia załoga sortuje i pakuje gotowe produkty z ponad 800 różnych grup asortymentowych. Tak przygotowane produkty trafiają do blisko 80 krajów na świecie oraz do sieci sklepów VIVE Profit z odzieżą cyrkularną.

Powierzchnia handlowa wszystkich sklepów to na dziś około 60 tys. m kw. W każdym punkcie następuje całkowita wymiana towaru raz w tygodniu, a klienci mogą wybierać spośród 20 tys. sztuk odzieży. - Warto przy tym punkcie wspomnieć także o naszym innowacyjnym projekcie Game4Planet, w którym zapraszamy klientów do wspólnej gry o dobro planety i lepsze jutro. W ramach tego projektu każdy może oddać swoje używane ubrania w dowolnym punkcie VIVE Profit, a my dbamy o danie im kolejnego życia, mówi Jarosław Urban.

