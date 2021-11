Tarcza antyinflacyjna: Będzie bon energetyczny

Bon energetyczny częścią pakietu antyinflacyjnego

Anna Moskwa wyjaśniła też, że nowe świadczenie to element większego pakietu rozwiązań, których celem jest przeciwdziałanie inflacji. W ubiegłym tygodniu zapowiedział go premier Mateusz Morawiecki. - W ciągu kilku dni chcemy zaprezentować pakiet rozwiązań wspierających Polaków, zwłaszcza mniej zamożną część społeczeństwa. To ma być tarcza, która częściowo zamortyzuje wzrost cen ciepła, gazu, paliw czy żywności - stwierdził premier w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Przypomnijmy, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r. wzrosły rdr o 6,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. Inflacja jest napędzana w największym stopniu przez wzrost cen mieszkań, transportu i żywności. W opinii analityków najbliższe miesiące upłyną pod znakiem wysokiej inflacji.