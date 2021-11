Tarcza antyinflacyjna: Które kraje wdrożyły podobne działania?

- Obecnie w Polsce twa spór o przyczyny inflacji, która jak wiemy sięgnęła poziomu dawno niespotykanego. Narodowy Bank Polski (NBP), ustami Prezesa, przekonuje, że głównym winowajcą są rosnące ceny energii i gazu. Część ekonomistów wskazuje, co chyba jednak nie dziwi, na istotną rolę właśnie NBP w trzymaniu w ryzach inflacji poprzez prowadzoną politykę monetarną – mówi Roman Namysłowski.

Jak zwraca uwagę, działania w tym zakresie są zróżnicowane. - Część krajów wybiera ścieżkę podatkową i dokonuje lub planuje obniżenie wysokości podatków konsumpcyjnych, czyli podatku VAT lub podatku akcyzowego (m.in. Czechy, Hiszpania). Inna z kolei wprowadziła lub wprowadza system dopłat dla gospodarstw domowych, które w największym stopni została dotknięta szalejącymi cenami energii i gazu (m.in. Francja, Wielka Brytania). Są też kraje, które wybierają rozwiązania mieszane, składające się łącznie w dwóch powyższych środków wsparcia (m.in. Estonia) – wymienia ekspert.

Premier M. Morawiecki ogłosił właśnie na dzisiejszej konferencji jaki ma plan wsparcia w tym zakresie dla polskich konsumentów. Zgodnie z przedstawionymi zapowiedziami mamy wybrać trzecią, mieszaną ścieżkę walki z rosnącymi cenami energii. W szczególności będą one obejmowały następujące zmiany:

- obniżka cen paliw silnikowych - wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Od stycznia do maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

- obniżkę VAT na gaz ziemny z 23 procent do 8 procent (styczeń – marzec).

obniżkę VAT na energię elektryczną z 23 procent do 5 procent (styczeń – marzec).

- tzw. „dodatek tarczowy” – dopłaty w wysokości od 400 zł do 1.150 zł na rok w zależności od wysokości dochodów.

- zniesienie akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych.