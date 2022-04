Tarcza Biedronki: Gwarancja niskich cen lub zwrot pieniędzy. Jak to działa?

Od 12 kwietnia br. Biedronka startuje z akcją „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” i zobowiązuje się do niepodnoszenia cen najczęściej kupowanych produktów do końca czerwca. W przypadku kilkunastu produktów z grupy ultrafresh, w skład której wchodzą owoce, warzywa, świeże ryby i świeże mięso, Biedronka daje gwarancję, że w sklepach jej sieci będą one najtańsze na rynku. Te produkty należące do kategorii o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia, cechują się co do zasady dużą dynamiką zmienności cen.

Pracownicy Biedronki gwarantują niskie ceny

Start programu wspiera kampania, w której 12 przedstawicieli Działu Zakupów składa w imieniu firmy zobowiązanie, że cena produktów z ich kategorii nie wzrośnie. W filmie nie występują aktorzy, ale realni pracownicy Biedronki, odpowiadający za procesy zakupowe w firmie, którzy personalnie uwiarygadniają zapewnienie o niezmienności cen.



- Filmy z naszym udziałem trudno nazwać elementem kampanii marketingowej, bo nie o marketing tu chodzi. Będąc świadomymi, że żyjemy w dobie rosnącej inflacji i zmieniającej się rzeczywistości, chcemy dać klientom poczucie stabilizacji, publicznie gwarantując, że w sieci sklepów Biedronka cena ponad 150 najważniejszych produktów nie zmieni się do czerwca. Wspomniane produkty mają również gwarancję najniższej ceny, która oznacza zwrot różnicy, jeżeli gdziekolwiek cena regularna porównywalnych produktów byłaby niższa - mówi Grzegorz Pytko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.



Produkty objęte Tarczą Antyinflacyjną Biedronki, które znalazły się na liście najchętniej kupowanych artykułów, wyróżniać będzie specjalna etykieta cenowa.

Tarcza Antyinflacyjna Biedronki

Biedronka zwróci pieniądze?



Sieć zapewnia, że jeśli klient w tym samym tygodniu kupi w sklepie konkurencyjnym taki sam lub, w przypadku marek własnych Biedronki, porównywalny produkt m.in. pod względem wagi, składu i wartości odżywczej – w niższej regularnej cenie, otrzyma zwrot różnicy w postaci e-kodu. Limit zakupu danego produktu uprawniającego do zwrotu różnicy w cenie wynosi 20 sztuk lub kilogramów dziennie. Jako sklep konkurencyjny uznaje się jedną z 15 sieci sklepów określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu. Aby uzyskać zwrot z różnicy, wystarczy przesłać zgłoszenie pocztą elektroniczną wraz ze skanami lub zdjęciami oryginałów dowodów zakupu w konkurencyjnym sklepie – na specjalny adres niskieceny@biedronka.pl.